Раде не хватило 3 голосов для увеличения полномочий СНБО

Как передает корреспондент УНИИАН, за соответствующий проект закона (№1343) проголосовали 223 (при необходимых 226) народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции “Самопомич”, Радикальной партии, “Оппозиционный блок”.

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Данным законопроектом предусматривалось, что в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины выполнение обязанностей председателя Совета национальной безопасности и обороны возлагается на председателя Верховной Рады. В настоящее время действующим законом такие полномочия возлагаются на премьер-министра.

Согласно объяснительной записке к законопроекту №1343, настоящим актом «предусматривается расширить компетенцию СНБО относительно таких полномочий, как принятие решения по безотлагательным мерам по разрешению кризисных ситуаций, которые угрожают национальной безопасности Украины, а также координация и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью и пр.».

В законопроекте определено, что кризисной ситуацией считается крайнее обострение противоречий, острая дестабилизация положения в любой сфере деятельности, регионе, стране.

Также предлагалось включать в состав СНБО, кроме премьер-министра, министра обороны, председателя СБУ, министра внутренних дел, министра иностранных дел, руководителей других центральных органов исполнительной власти, также других лиц, определенных президентом.

В соответствии с законопроектом, секретарю СНБО предоставлялись новые полномочия, В частности, предусматривалось, что он будет подавать на утверждение председателю Совета национальной безопасности и обороны положения об аппарате СНБО, его структуре и штатной численности; будет осуществлять в период между заседаниями Совета национальной безопасности и обороны координацию и контроль над выполнением решений СНБО центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, воинскими формированиями в сферах государственной безопасности, правоохранительной деятельности, борьбы с коррупцией, в военной сфере и сфере безопасности государственной границы Украины, в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеполитической, внутриполитической, информационной, экономической, научно-технологической, экологической, социальной и гуманитарной сферах в соответствии с введенными в действие указами президента решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины; будет организовывать работу Ставки верховного главнокомандующего в случае ее образования; будет принимать участие в рассмотрении предложений по кандидатурам на должности в органах государственной власти, деятельность которых связана с вопросами национальной безопасности и обороны, которые назначаются на должность президентом Украины или по согласованию с президентом Украины; будет вносить на рассмотрение президента Украины предложения относительно назначения и увольнения руководства воинских формирований, правоохранительных органов; будет подавать предложения президенту Украины относительно назначения заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и распределения обязанностей между ними.

В ходе рассмотрения этого законопроекта во время заседания парламента возникла острая дискуссия вокруг необходимости расширения полномочий СНБО.

Заместитель председателя ВР Оксана Сыроид отметила, что данным законопроектом нарушаются положения Конституции Украины и законодательства Украины и, по существу, создается еще один ключевой орган власти в государстве.

Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко отметил, что данным законопроектом предусматривается превратить СНБО в мощный орган, который будет “ставкой верховного командующего”.

Представитель межфракционного объединения «Свобода» Юрий Левченко отметил, что при рассмотрении данного законопроекта нарушался регламент ВР.

“Хорошие дела не делаются исподволь с нарушением законодательства”, - заявил он. По его словам, были проигнорированы поправки «Свободы», которые четко показывали, что в Украине создается еще один исполнительный орган власти.

Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в Закон «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» 11 декабря был принят Верховной Радой в первом чтении.