"Азов" берет полный контроль над главными объектами Мариуполя - заявление

Об этом говорится в заявлении полка и его командира Андрея Билецкого, опубликованной на официальной странице "Азова".

"Сегодня, в 01.40 ночи боевики взорвали железнодорожный мост через р.Кальчик возле станции Сартана. Также по оперативным данным, стало известно, что террористы пытались взорвать два железнодорожных моста. Попытку предупредили двое охранников завода "Азовсталь", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ Мариуполе неизвестные взорвали железнодорожный мостПо мнению добровольцев, атака боевиков была направлена на то, чтобы отрезать город и заводы от обеспечения с целью дестабилизации ситуации и деморализации мирного населения.

"В связи с резким обострением ситуации в южном направлении, активизацией боевых действий и началом террористическо-диверсионной деятельности, что бьет по обеспечению Мариуполя, полк "Азов" берет полный контроль над главными объектами жизнеобеспечения города. Полк берет на себя ответственность за осуществление комплекса мер по предупреждению диверсий и терактов", - сказано в заявлении.