Перед подрывом моста в Мариуполе убили охранника металлургического предприятия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что сегодня, около 01.55 была подорвана опора на железнодорожном мосту через г. Кальчик в Октябрьском районе Мариуполя. В результате взрыва на основном железнодорожном пути к морскому порту повреждены значительная часть путей и конструкции моста.

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Погибших и пострадавших нет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Для расследования этого преступления сформирована группа следователей и процессуальных руководителей. Продолжается осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств. Движение пассажирских и грузовых поездов в этом направлении остановлено и железной дорогой принимаются меры по корректировке маршрутов.

На данное время установлено, что за некоторое время до взрыва вблизи железнодорожных путей совершено преднамеренное убийство охранника одного из металлургических предприятий, 1988 года рождения. Также огнестрельное ранение получил еще один работник предприятия 1971 года рождения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на преднамеренное убийство). Правоохранительным органами устанавливаются обстоятельства происшествия и связь этого преступления с совершенным террористическим актом.

Досудебное расследование проводится органами внутренних дел и находится на контроле прокуратуры Донецкой области.