Под Макеевкой на базе российских военных произошел взрыв, есть погибшие - ИС

По предварительным данным, взорвался 122-мм артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, сообщает ИС.

Есть жертвы (до 5-и погибших, до десятка раненых). Место взрыва было оцеплено прибывшими на место военнослужащими ВС РФ. По «официальной» версии руководства российско-террористических войск, инцидент произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Читайте такжеРоссийские войска и наемники отходят от линии разграничения - ИС

Среди военнослужащих РФ и боевиков распространяется версия о диверсии, проведенной украинскими партизанами (до и после взрыва в данном районе фиксировались перестрелки из стрелкового оружия между российскими военнослужащими и неустановленным противником).

Также в районе н.п. Алчевск произошел взрыв на складе с артиллерийскими боеприпасами российско-террористических войск. Разрывы снарядов продолжались несколько часов. По предварительным данным, инцидент произошел в результате диверсии.

О жертвах нет данных. Ранее на данный склад из РФ прибыла партия боеприпасов для бандформирования А.Мозгового.