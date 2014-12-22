Боевики перебросили на Бахмутовскую трассу танковое подразделение и огнеметы «Шмель» - ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Зафиксировано прибытие еще одной ротной тактической группы и нескольких бандформирований из состава формирования Мозгового. Общее количество сил противника на участке блокпостов наших войск №29 и №31 достигло 600 человек», - сообщает Тымчук.

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По информации ИС, на Бахмутовской трассезафиксировано танковое подразделение (до 7 танков), артгруппа (2-х батарейный артдивизион смешанного состава и порядка 25 боевых ББМ.

«На вооружении боевиков большое количество минометов, ПТРК, СПГ, РПГ, обнаружены огнеметы РПО «Шмель»», - сообщает ИС.