Боевики перебросили на Бахмутовскую трассу танковое подразделение и огнеметы «Шмель» - ИС
Вдоль Бахмутовской трассы происходит концентрация войск противника.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Зафиксировано прибытие еще одной ротной тактической группы и нескольких бандформирований из состава формирования Мозгового. Общее количество сил противника на участке блокпостов наших войск №29 и №31 достигло 600 человек», - сообщает Тымчук.
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По информации ИС, на Бахмутовской трассезафиксировано танковое подразделение (до 7 танков), артгруппа (2-х батарейный артдивизион смешанного состава и порядка 25 боевых ББМ.
«На вооружении боевиков большое количество минометов, ПТРК, СПГ, РПГ, обнаружены огнеметы РПО «Шмель»», - сообщает ИС.