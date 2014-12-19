"Ни молочных рек, ни кисельних берегов": Порошенко прогнозирует "сверхтяжелый" 2015 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественного собрания, посвященного Дню милиции, который будет отмечаться 20 декабря.

Читайте такжеПорошенко: Я – президент мира, а не войны

«Ни молочных рек, ни кисельных берегов, к сожалению, пообещать не могу. Следующий год для страны будет сверхтяжелым. Очень сильно война ударила по экономике», - сказал президент.

Вместе с тем, Порошенко подчеркнул, что, преодолев риски и угрозы, восстановив мир, восстановив украинский флаг и украинскую власть на оккупированной территории, можно быть убежденным, что «с 2016 года мы обеспечим экономический рост страны, обеспечим плановый и постепенный рост социальных стандартов, уровня социального обеспечения, в том числе для работников милиции».