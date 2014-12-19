ЕС нуждается в "больше, чем реакции" на действия РФ - Туск

Об этом он заявил в пятницу утром в Брюсселе на пресс-конференции по завершении первого дня работы саммита ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Нам нужна стратегия, поэтому чтобы нам известна финансовая ситуация не только в России, но и в Украине. Это кризис не двух дней или двух недель. Мы должны знать, как мы будем действовать не только в плане помощи, но и в политическом смысле, на много месяцев. Нам нужна долгосрочная стратегия, поэтому этот конфликт и эта сложная ситуация между Украиной, Россией и другими восточными соседями Европы нуждается поведения с планированием на годы, а не на недели или месяцы. Мы должны быть реалистичными. Это значит, что мы должны относиться к этой игре, как к долгосрочной, но не как к одной реакции на один кризис”, - заявил Туск.

Президент Евросовета убежден, что ЕС нуждаэтся в „больше, чем реакции”. „Европа должна иметь единую стратегию относительно Украины, но особенно в отношении России, потому что Россия - наша стратегическая проблема”, - подчеркнул он.

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При этом Туск отметил, что не считает проблемой Украину, назвав ее „жертвой вторжения”, которая имеет также экономические проблемы. „Нам известно, что мы можем сделать с Украиной и для Украины, но самый большой вызов сегодня - подход России не только по отношению к Украине, но и к Европейскому Союзу... Когда мы говорим о России и Украине, мы говорим о самих себе, о том, что значит ЕС, что является истинным измерением нашей солидарности, и мы готовы чем-то пожертвовать, чтобы быть едиными”, - подчеркнул президент ЕС.

По его словам, дискуссия по этому вопросу показала, что ЕС „един, как никогда раньше”. „Нам не нужна радикальная идеология. Из-за поведения России реакция должна быть прагматичной. Европе необходима единая, общая позиция”, - добавил Туск.

Политик выразил убеждение, что агрессивная реакция России в отношении Украины была спровоцирована решением Украины подписать Соглашение с ЕС. „Когда мы говорим о будущем Украины, мы говорим о нашем будущем”, - подчеркнул он.

Премьер-министр Италии Маттео Рензо отметил, что необходимо работать, „чтобы вытеснить Россию из Украины и вернуться в международные рамки”.