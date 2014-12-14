Сегодня боевики 4 раза обстреляли населенные пункты и аэропорт в Донецке

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

По его словам, начиная с 11-ти часов, боевики четыре раза обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов населенные пункты Фрунзе, Орлово-Ивановка, Чернухино и аэропорт в Донецке.

Читайте такжеЗа сутки среди военных и мирных жителей в зоне АТО потерь нет”Возможно, это происходит из-за того, что террористы сами уничтожили два своих танка. Никого не удивит, если они придумают, как обвинить в своем легкомыслии Украину”, - сказал Матюхин.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен режим прекращения огня.