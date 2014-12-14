Порошенко: "Режим тишины" позволил Украине усилить позиции и укрепить линию обороны

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

”Мужество украинских Вооруженных Сил, эффективность работы других силовых подразделений позволила нам за короткое время сделать техническое перевооружение, восстановить боеспособность частей, нарастить количество и на сегодняшний день продемонстрировать, что Украина - сильное государство. Потому что мир могут обеспечить только сильные Вооруженные Силы”, - подчеркнул Порошенко.

Глава государства положительно оценил режим прекращения огня и отметил, что в целом это позволило усилить украинские позиции и обеспечить военнослужащих на линии обороны.

Читайте такжеГлава ОБСЕ призывает к соблюдению Минских договоренностей на ДонбассеВместе с тем, он отметил необходимость активизации работы по освобождению заложников, находящихся в плену боевиков и на территории России.

”Требую четкой, скоординированной работы между Службой безопасности и Министерством иностранных дел относительно ускорения возвращения наших домой. Задача ставится такая, что до Рождества все, кто есть в списках, а их сегодня более 600, должны вернуться домой”, - сказал глава государства, обращаясь к председателю СБУ.

Не меньше усилий СБУ должна приложить и к поиску пропавших без вести граждан, добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки потерь среди украинских военных и мирных жителей в зоне АТО зафиксировано не было.