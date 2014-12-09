Турчинов: Позиция НФ - в бюджете не может быть экономии для армии и Национальной гвардии

"Мы понимаем, что бюджет будет очень сложным, что надо будет экономить на многих направлениях и многих вопросах. Но для нас принципиально важно: в бюджете страны, и это позиция "Народного фронта", не может быть экономии для армии и Национальной гвардии", - сказал он, отметив, что именно это - те приоритеты, которые мы обязаны финансово обеспечить в полном объеме".

"Именно это необходимо для тех задач, которые стоят перед Вооруженными Силами и перед нашей страной", - добавил Турчинов, обратившись к фракциям коалиции с просьбой поддержать эту позицию.