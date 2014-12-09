Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект «Народного фронта» об отмене внеблокового статуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель этого комитета Пашинский.

По его словам, сегодня утром состоялось заседание комитета, на котором рассматривались законопроекты о внесении изменений в закон об основах внешней и внутренней политики.

Читайте такжеМИД: Украина потеряла Крым из-за внеблокового статуса

“За основу проголосовано поддержать законопроект 14/2 (законопроект № 1014-2 - УНИАН) авторства Турчинова и группы депутатов”, - сказал Пашинский.

Он пояснил, что этим законопроектом предлагается отменить норму, которая была имплементирована в 2010 году,о внеблоковом статусе Украины. Кроме того, предполагается указать евроинтеграционное направление Украины, в частности в сфере развития безопасности, а также запретить входить в любые политические, экономические или военные союзы, которые противоречат евроинтеграционному курсу Украины.

Пашинский напомнил, что данный законопроект сегодня был включен в повестку дня. “Я надеюсь, на ближайших заседаниях Верховной Рады он будет поддержан”, - сказал он.