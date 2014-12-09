Рада закрылась до четверга
11:45, 09 декабря 2014Политика
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Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман объявил, что следующее заседание Верховной Рады состоится в четверг, 11 декабря.
Он обратился к комитетам с призывом работать над подготовкой законопроектов для рассмотрения Верховной Радой.
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Гройсман также пригласил к себе на совещание председателей фракций.
Ранее парламент принял постановление о календарном плане проведения первой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (№1010). За это решение проголосовали 334 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.
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