Рада закрылась до четверга

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман объявил, что следующее заседание Верховной Рады состоится в четверг, 11 декабря.

Он обратился к комитетам с призывом работать над подготовкой законопроектов для рассмотрения Верховной Радой.

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Гройсман также пригласил к себе на совещание председателей фракций.

Ранее парламент принял постановление о календарном плане проведения первой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (№1010). За это решение проголосовали 334 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.