Рабинович: нельзя радоваться неудачам других – надо строить в Украине «Швейцарию Восточной Европы»

Вместо того чтобы завидовать или радоваться неудачам соседей, нужно строить успешную страну в Украине, настоящую «Швейцарию Восточной Европы» на зависть другим странам.

Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале «112 Украина», комментируя окончание строительства моста через Керченский пролив.

«Я не хочу, чтобы наши соседи жили плохо, и мы строили на этом счастье. Я хочу, чтобы мы жили лучше, чем наши соседи. Пока мы насмехаемся, Россия построила девятнадцатикилометровый мост, а мы не можем за двадцать лет построить Подольский, Шулявский мост «устал», мы закрываем завод им. Антонова и «Росаву»! Еще раз говорю: нельзя строить что-либо на негативе! Нужно ставить перед собой позитивные цели. Например, партия «За життя» предлагает строить сильную, независимую, нейтральную «Швейцарию Восточной Европы». В нашей программе мы сделали акцент на трех китах отечественной экономики: банковском и аграрном секторах и hi-tech. И мы уверены, что именно эти сферы хозяйствования помогут построить успешную страну без оглядки на других, на зависть соседям!» – подчеркнул политик.

Парламентарий заявил, что не понимает, почему украинцы должны радоваться, когда у других стран дела идут плохо.

«С крымским мостом вышла интересная история. Сначала наши СМИ и власть говорили, что его никогда не построят. У нас все сильно радовались, что на каком-то этапе стройки просели опоры. Теперь мост построен и вся страна говорит, что его обязательно смоет волной. Объясните мне, пожалуйста, это что у нас национальная идея такая – хорошо тогда, когда у других дела плохи?» – задался вопросом народный депутат.

Лидер партии «За життя» считает, что нельзя строить страну по принципу «пусть у других будет хуже». По его мнению, нужно наводить порядок у себя дома.

«Вместо того чтобы говорить о других, лучше бы сами построили, например, Подольский мост в Киеве, который строится больше двадцати лет, освоены сотни миллионов бюджетных денег, а он так и не закончен. Метр этого моста нашей стране обошелся в разы больше Крымского моста РФ! Сделайте хоть что-нибудь в ответ оккупантам!» – призвал Вадим Рабинович.