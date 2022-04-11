JULIK презентовал новую песню "Зозуля".

Украинский шоумен и музыкант JULIK опубликовал новую песню, став на музыкальную оборону нашей страны. После длительной паузы артист создал строки, в которых пророчит Украине победу в войне, которую коварно развязала страна-агрессор Россия.

Фольклорные мотивы, использование флейты и цимбал ярко передают самобытность украинского народа, именно их шоумен использовал в этой песне. JULIK взял идею из найденной им ранее записи бабушки из Западной Украины.

"Эту песню я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем, и для того, чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы - это народ, который знает за что борется, а борьба с добрыми намерениями защитить себя - всегда имеет счастливый конец", - прокомментировал артист.

Ключевая фраза песни есть в этих строках: "На берегу птичка спела - наша, родная Украина москаля прогнала!". JULIK убежден, что победа Украины является безоговорочным фактом, который наступит очень быстро.

В клипе на песню "Зозуля" передана нынешняя ситуация в Украине, во время когда российский оккупант ступил на украинскую землю. Однако, ВСУ и украинский народ мужественно показывает на что способен и дает достойный отпор врагам.

Основной посыл песни и клипа - единство и целостность несокрушимого украинского народа. "Зозуля" является песней победы, славы и гордости за Украину.

Средства полученные от дистрибуции песни и клипа JULIK передаст на нужды ВСУ и тем, кому эти средства будут нужны больше всего.

Напомним, ранее JULIK рассказал УНИАН о первых ощущениях, когда узнал, что началась война, необходимости найти правильные слова, чтобы объяснить маленькому сыну, что произошло, волонтерстве и потребности оставаться в Украине в тяжелые для нее времена.

Вас также могут заинтересовать новости: