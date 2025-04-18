Им станет известный украинский актер.

Телеканал СТБ назвал имя нового героя 14 сезона романтического шоу "Холостяк".

По словам создателей реалити, они получили сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк. И сегодня, 18 апреля, они объявили, что актер будет искать свою любовь в новом сезоне "Холостяка" уже этой осенью.

"В то время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового "холостяка" - самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цымбалюк", - отметили на официальной странице СТБ в Instagram.

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Они также охарактеризовали главного героя так:

"В свои 35 Тарас имеет много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веру в любовь и знает, чего хочет в отношениях. Устами своих персонажей Тарас много раз говорил о любви. Но этой осенью он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается в любви по-настоящему".

Что известно о Тарасе Цымбалюке

Тарас Цымбалюк - известный украинский актер театра и кино. Родился в городе Корсунь-Шевченковский в семье преподавателей. В 2013 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино. Наиболее известен по фильмам и сериалам "Женский доктор", "Поймать Кайдаша", "Суперкопы", "Когда ты выйдешь замуж?" и другими киноработами. К слову, Тарас был дважды официально женат и долгое время находился в отношениях с бизнесвуменом Светланой Готочкиной.

Напомним, ранее известная блогерша рассказала, как создатели "Холостяка" отнеслись к Александру Терена.

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