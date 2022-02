Сегодня, 10 февраля, в 18:00 на YouTube-канале "Голосу країни" вышла третья серия digital-версии спецпроекта "Другий шанс". Народный тренер Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продолжают собирать пятую команду участников, которые будут выступать в прямых эфирах и бороться за победу в вокальном шоу "Голос країни-12".

Впервые в истории украинской адаптации шоу у участников, которые не развернули кресла тренеров на сцене, есть "Другий шанс". В каждом эпизоде ​​слепых прослушиваний "Голосу країни" Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета не более 2 участников, нажав красную кнопку после выступления вокалиста на сцене. В команде "Другого шансу" борьба за места продолжается непрерывно, ведь в каждом выпуске digital-версии спецпроекта может остаться только два участника.

По результатам предыдущих выпусков в команде "Другого шансу" два участника - 16-летняя Елизавета Овраменко и этно-группа GG "ГуляйГород". К ним в третьем выпуске присоединились еще два участника. Бойзбенд Spiv Brativ – группа четырех родных братьев из Черкасс, которые уже 10 лет играют вместе. На сцене "Голосу країни" они спели популярный хит 90ых – I'll be there for you, который является саундтреком к сериалу "Друзья". Однако ребятам не хватило энергии и подачи, чтобы развернуть красные кресла на сцене. Пообщавшись, тренеры "Другого шансу" решили, что ребятам нужно дать еще один шанс, ведь они коллектив из народа, которые самостоятельно научились играть на инструментах.

Еще одной участницей команды "Другий шанс" стала 29-летняя лейтенантка полиции из Хмельницкой области Екатерина Белоус. Свое свободное от работы время женщина посвящает семье, а также поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. Для слепых прослушиваний певица выбрала песню No Time To Die исполнительницы Billie Eilish. К сожалению, волнение не позволило Екатерине вернуть красные кресла. Такое душевное исполнение не смогло оставить в стороне тренеров "Другого шансу". Андрей Мацола и Александра Зарицкая решили предоставить Екатерине еще один шанс проявить себя в "Голосу країни-12".

В третьем выпуске digital-версии спецпроекта противостояние между участниками набирает обороты. Тренерам команды "Другий шанс" все сложнее делать выбор, поскольку на репетициях все певцы прислушиваются к советам тренеров и показывают результат. Однако для четырех участников мест в команде всего два.

Что победит – опыт или желание новичков быть услышанными? Кого Андрей Мацола и Александра Зарицкая оставят в команде "Второго шанса" – смотрите на YouTube-канале "Голосу країни".

Напомним, что в результате отбора к боям в команде "Другого шансу" останется 2 участника. Кроме того, у Андрея Мацолы и Александры Зарицкой будет возможность спасти участников из других команд во время боев и нокаутов. В прямых эфирах шоу "Голос країни-12" участники команды "Другого шансу" на равных условиях с командами других тренеров сразятся за победу в проекте.

