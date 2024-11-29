Певице навязывали ложный выбор между карьерой и семьей.

Певица Оля Цибульская, которая более 20 лет счастлива в браке, призналась, что когда-то была на грани развода из-за влияния коллег по шоу-бизнесу. В подкасте "МузРум" она рассказала, что ей часто говорили: шоу-бизнес и личная жизнь - несовместимые вещи. Выбирай: или счастье, или карьера.

Эти слова вызвали кризис в отношениях Оли с мужем Сергеем, с которым она вместе еще со школы. Цибульская призналась, что несколько раз собирала вещи и уходила от него, пытаясь доказать, что может быть успешной певицей.

"Я женщина, которая всегда выбирает себя. Но разрыв между любовью и реализацией был болезненным", - говорит Оля.

В конце концов, после очередной ссоры и периода молчания, муж написал Оле трогательное письмо с признанием в любви и билетом в Париж. Эта поездка стала переломным моментом в их отношениях: они не только помирились, но и вскоре узнали, что ждут сына Нестора.

История Оли Цибульской - это пример того, как важно прислушиваться к своему сердцу, а не к чужим советам, и как настоящая любовь может преодолеть любые трудности.

Кто такая Оля Цибульская

Оля Цибульская - украинская певица, автор песен, которая покорила сердца слушателей своей энергичностью, харизмой и искренностью. Ее музыкальная карьера началась с победы на первой "Фабрике звезд" в 2007 году. С тех пор она выпустила множество хитов, которые возглавляли музыкальные чарты, среди которых "Скучаю по тебе", "Жду. Цьом", "Девочка" и другие. Оля известна не только своими песнями, но и активной гражданской позицией и участием в благотворительных проектах.

Напомним, Оля Цибульская откровенно заявила, что не стесняется своего веса и комфортно чувствует себя в своем теле.

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