В кинокомпании ответили, почему сцены с предателем невозможно вырезать из картины.

В Украине 31 октября состоялась долгожданная премьера украинской драмы "БожеВільні", которую срежиссировал Денис Тарасов. В фильме снялся актер Роман Якимчук, который уехал в РФ еще до начала полномасштабного вторжения. В кинокомпании Film.ua прокомментировали ситуацию и ответили, почему сцены с предателем не пересняли или не вырезали.

В ленте "БожеВільні", которая снималась в 2021 году, изображена карательная психиатрия в СССР, которая буквально уничтожала людей за их идентичность. Кроме Якимчука, главные роли в картине сыграли Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Наталья Бабенко и Павел Костицын.

С 2021 года предатель живет в стране-агрессоре. Он снимается в пропагандистских фильмах и никоим образом не высказывается о войне. Артист молчаливо поддержал нападение оккупантов на Украину.

В комментарии для "Суспільне Культура" представители Film.ua заявили, что сцены с Якимчуком невозможно было вырезать. Они убеждены, что, если бы это сделали, то потерялся смысл и содержание исторической драмы. Переснять ленту, мол, также невозможно, поскольку большинство локаций, где снимался предатель, больше не существует.

В дополнение, в кинокомпании указали, что с Романом никто из команды "БожеВільних" не поддерживает связь. Они считают, что из-за побега одного актера, нельзя обесценивать работу других.

"На наш взгляд, здесь важнее вопрос, о чем фильм "БожеВільні" и какие месседжи он несет. Наш фильм пропагандирует свободу и вдохновляет сопротивляться врагу несмотря на трудности, что является довольно ценным в наше время ресурсом", - указала в организации.

В кинокомпании добавили, что некоторые артисты из фильма, в частности, Константин Темляк стали на защиту страны в рядах ВСУ. А другие же кинозвезды регулярно помогают украинским военным.

"Мы решили не правильным и не справедливым перечеркнуть их вклад и работу над проектом из-за этого персонажа. Поэтому фильм вышел в прокат именно в такой версии и монтаже, и продолжает собирать залы и положительные отзывы зрителей", - отметили в Film.ua.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит обязательно посмотреть фильм "БожеВільні". УНИАН подготовил обзор напряженного триллера, который проливает свет на ужасные преступления советской власти.

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