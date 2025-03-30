Сергей Притула в свое время помог коллеге выучить украинский язык.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Хто зверху?" и "Я люблю Україну" Александр Педан рассказал, что почти 20 лет назад он жил вместе с ведущим и волонтером Сергеем Притулой. Знаменитость рассказал, как именно его коллега помог ему стать популярной телезвездой на украинском телевидении.

Во время разговора с Притулой и Антоном Тимошенко на проекте "Гуртом та вщент" Педан признался, что переехал к другу, когда только начинал свою карьеру, во времена шоу "Comedy Club UA". По его словам, тогда на телевидении ввели правило, что ведущие должны общаться на украинском языке.

У Александра тогда было недостаточно знаний, из-за чего он обратился за помощью к эксперту и другу. Ему нужно было выучить украинский за полтора месяца. Для этого он начал заниматься с репетитором, которым был филолог Александр Авраменко. Тогда, по словам ведущего, он не был еще таким популярным как сейчас.

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Кроме занятий, Педан решил, что ему нужно постоянно находиться в украиноязычной среде, чтобы быстрее выучить государственный язык. Поэтому он переехал к Притуле, который с самого детства говорил на украинском. Знаменитости с юмором вспоминают те времена и говорят, что на той квартире жило много звезд, в том числе и участники группы "Скай".

"Вышел закон, что ведущие должны вести шоу на украинском. На мое место (в "Comedy Club UA" - УНИАН) искали человека и сказали, что у меня есть полтора месяца выучить язык. И я искал репетитора. Им становится Александр Авраменко. Он тогда просто был преподавателем и мне дали его номер. И он говорит, что нужна украиноязычная среда. Я переезжаю к Притуле. У него была маленькая съемная квартира. В ней жил Притула, я и группа "Скай" в полном составе и еще мог кто-то из Тернополя приезжать", - поделился телезвезда.

К слову, сейчас Притула занимается волонтерской деятельностью. Он ушел с телевидения и посвятил себя помощи военным. Общественный деятель основал свой благотворительный фонд в 2022 году.

Напомним, ранее Александр Педан рассекретил, как юмористы Comedy Club врали поклонникам шоу. Знаменитость признался, что во времена Comedy Club у него была звездная болезнь и ответил, кто его из нее вытащил. По его словам, часто участники проекта выдавали себя за других людей.

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