Нонну Гришаеву хорошо знали и любили, однако она предала не только поклонников, но и свою страну.

Актриса Нонна Гришаева родилась и выросла в Одессе. Свою карьеру в театре и в кино Нонна начинала именно в Украине - в пятилетнем возрасте впервые сыграла в кино, а в 10 лет вышла на театральную сцену. Однако Гришаева решила, что хочет жить и работать в России - туда она переехала после распада Советского Союза. Рассказываем, как и где сейчас живет украинка, предавшая родину.

Биография Нонны Гришаевой

21 июля 1971 родилась в Одессе. В пятилетнем возрасте впервые сыграла в кино - снялась в фильме "Фотографии на стене". После школы поступила в Щукинское училище в Москве, но мама настояла, чтобы после окончания Нонна вернулась в Одессу. Будучи на третьем курсе молодая Гришаева нашла свою первую работу и начала развиваться в качестве актрисы.

Нонна Гришаева работала диджеем на радиостанции "Серебряный дождь", снималась в сериалах "Люба, дети и завод", "Кто в доме хозяин", "Ландыш серебристый", пробовалась на главную героиню в сериале "Моя прекрасная няня", но не прошла.

Многим Нонна Гришаева запомнилась по роли Людмилы Васнецовой - мамы в сериале "Папины дочки". Согласно сюжету, на Сергея Васнецова выпало воспитание пятерых дочерей, когда его жена улетела в Канаду строить личную жизнь с известным хоккеистом. Однако потом они расстались и женщина вернулась в семью.

Что Нонна Гришаева сказала о войне в Украине

Актриса практически не давала никаких комментариев на этот счет, однако на просьбы поклонников однажды она все же зашифровала свое послание в метафорах. Так, Гришаева заявила, что "любит и папу, и маму, и не хочет, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила и предала".

Нонна не уточнила, какую из стран считает "изменщицей" и "предательницей", однако здесь явно прослеживаются кремлевские нарративы о том, что Украина и Россия - одна "семья".

Нонна Гришаева сейчас

Актриса, которая родилась в Украине, цинично продолжает жить и работать в Москве. Сейчас она занимает должность художественного руководителя в Московском областном театре юного зрителя.

Отметим, что в 2023 году в России перезапустили сериал "Папины дочки", где Гришаева была одной из главных героинь.

На данный момент известно, что она появится в продолжении, а вот ее сериальная дочь Дарья Мельникова, сыгравшая Женьку, - нет. Все потому что экс-муж Мельниковой Артур Смольянинов заявил, что пошел бы на войну только на стороне ВСУ, потому что Россия - страна-оккупант.

Напомним, российская телеведущая рассказала, как 18 лет назад ей во Львове предложили "ведро кокаина".

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