Соучредитель театра Shadow Алена-Анастасия Вацеба в интервью УНИАН рассказала о создании первого танцевального театра в Украине, о нашумевшем спектакле "Повія", и благодаря чему молодой театр собрал 10 sold out.

Вы - первый и вроде бы на данный момент единственный танцевальный театр Украины. Как это, быть единственными? Чувствуете ли вы большую ответственность?

Да, мы первый в Украине танцевальный театр в жанре Strip. Чувствуем огромную ответственность, потому что одновременно мы являемся и представителями этого стиля. На наших плечах лежит освещение и популяризация на более широкую общественность. Иногда, очень трудно объяснять и разрушать стереотипы общества относительно жанра "18+", особенно людям, которые не касаются танцевального мира.

У вас большая команда, но расскажите кто главный и кто является основателями театра?

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Прежде всего мы танцевальная команда, которую очень давно создала Анастасия Коваль. Много лет мы выходили на чемпионаты, фестивали "World of Dance", "Challenge", "Femme fest", снимали танцевальные видеоработы, входили в 10-ку лучших команд Украины. Но после полномасштабного вторжения нас разбросало по стране и по миру, поэтому стоял большой вопрос в продолжении нашей деятельности.

Тогда наш тренер Анастасия Коваль вместе с Екатериной Остромогильской пришли с идеей создания спектакля "Повія". Это стало свежим глотком, определенным вызовом для всех нас. Вообще, в команде нас семь соучредителей: Анастасия Коваль, Екатерина Остромогильская, Екатерина Гандзюк, Алена-Анастасия Вацеба, Маргарита Торкатюк, Анна Данько, Вероника Здецкая.

До создания театра, чем вы раньше заниматься?

До создания театра мы все танцевали в команде под руководством Насти Коваль, но одновременно у каждой из нас была своя работа. И поверьте, от некоторых профессий вы бы удивились, потому что не все работали в танцевальной сфере. К сожалению, до сих пор профессия танцовщика не приносит больших заработков, еще и учитывая огромную конкуренцию и мир социальных сетей, который не всегда является индикатором профессионализма. Среди нас есть и ИТ-специалисты, и переводчики, и маркетологи, и социологи, однако, именно сейчас наши профессии очень помогают в развитии театра.

Shadow - довольно молодой проект, вам год. Однако за это время вы уже собрали 10 sold out и отбыли премьеру нового спектакля "Гра". В чем успех? Это связи?

Связи - точно не про нас. Хотелось, конечно, иметь билет в шоу-бизнес и сразу получить контакты всех влиятельных медийных людей, но мы начинали, по сути, с нуля.

В чем наш успех? Мы очень верили в наш проект, отдавали все свое время и вкладывались полностью, с головой ныряли в новые вызовы и задачи. До сих пор вспоминаем первые постановки, репетиции, первые сценарии с мурашками и бабочками в животе. Когда вы влюблены в свой проект - это уже успех.

Вы играете спектакли в стиле 18+, не боитесь осуждения и как держите эту грань между эстетикой и пошлостью?

Для нас человеческое тело - искусство, и мы прекрасно понимаем, как показать его эстетично, красиво и не хамудно. Мы ищем новые приемы и конструкции, в которых не будет ничего общего с объективизацией женских и мужских тел. Мы не стремимся сексуализировать любой пол, мы делаем то, что чувствуем, и то, как мы себя чувствуем. В приоритете, всегда красота человеческого тела в стильной реализации и точном отражении замыслов. Для кого-то это может быть слишком, а для кого-то красиво и театрально. Мы все равно не можем нравиться каждому, поэтому ждем своего зрителя!

Создавать такие спектакли - это немалые деньги. Как и с помощью кого вы справляетесь?

Сейчас мы собственными силами и средствами вкладываемся в проект, поэтому все финансовые вопросы и расходы лежат на плечах нашей команды. Да, это действительно немалые деньги, еще и учитывая то, что мы оцениваем работу танцовщиков достойно и стараемся не демпинговать рынок, а наоборот поднимать планку и уровень оплаты работы танцовщиков. Создавать качественный продукт недешево, однако мы уверены, это даст свои плоды и мы сможем быстро отбить потраченные средства.

Планируете спектакли не только в Киеве? Возможно тур по Украине, или даже показать это искусство за рубежом?

Мы задумывались о туре по Украине, даже искали локации и обдумывали, куда бы в первую очередь стоило бы посетить.

Но пока это в планах, поскольку посчитав расходы на переезд, монтаж реквизита, выставление света и звука - поняли, что не сможем пока себе позволить такую роскошь. Еще и учитывая тот факт, что ценник на билеты в меньших городах будет ниже, поэтому тур по Украине в нашем случае это скорее имиджевая история, которую мы все же планируем, но пока отложили до лучших времен и инвестиций. Сейчас в планах - популяризировать и знакомить с новым спектаклем гостей столицы и их жителей.

Конечно, очень хочется познакомить Европу с искусством нашего театра, но пока это невозможно, поскольку у нас половина танцовщиков - это мужчины, у которых нет возможности выехать за границу.

Хотели ли вы сыграть в Мулен Руж? Вы им вдохновлялись?

Честно говоря, это немножко другая стилистика и в целом направление. Конечно, мы хорошо знакомы и прекрасно знаем, что такое Мулен Руж и с чем его едят, однако наш танцевальный стиль более специфический. Он имеет свои особенности, которые ограничивают в решениях. Хотя после просмотра наших спектаклей вы бы никогда так не подумали.

Вдохновлялись мы с самого начала романом, который хотели осовременить и дать ему новую жизнь и собственное видение украинской классики. Потому что первый наш спектакль был по мотивам романа Панаса Мирного "Повія". Нас поразила трагическая судьба девушки в украинском селе во времена крепостничества, и обстоятельства, которые случались ей на пути в течение жизни. Мы хотели донести зрителю и напомнить, что именно переживала наша нация в те времена, и главное - что борьба продолжается.

Получали ли предложения сексуального характера после спектакля "Повія"? И как на это реагируете?

На самом деле очень любим нашу аудиторию и благодарим за то, что не имеем такого опыта. Конечно, в Тик-Токе комментарии несутся неожиданные для нас, но мы не реагируем на бессодержательные и откровенно хейтерские реакции, для нас это скорее индикатор адекватности людей. Конечно, каждой из нас в директ время от времени поступают странные предложения с сексуальным подтекстом, но мы игнорируем такие сообщения. А вот на страницу театра, начали поступать предложения сотрудничества более профессионального характера, как, например, по видеосъемке, фотосессиям, гриму и рекламе. Чему мы очень рады и всегда готовы обсудить условия по сотрудничеству.