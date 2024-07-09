Джессика Честейн обратилась к поклонникам с просьбой.

Известная американская актриса, звезда Голливуда Джессика Честейн не обошла трагедию 8 июля, которая произошла в Киеве. Россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет". Знаменитость выразила поддержку украинцам.

В своем Instagram актриса опубликовала видео с воспоминаниями из той самой больницы. В 2022 году звезда находилась с визитом в украинской столице и посещала больных детей в "Охматдете".

Джессика поделилась щемящими кадрами своего знакомства с маленькими пациентами, а затем показала миру, как цинично и жестоко страна-агрессор уничтожила медицинское учреждение. На кадрах сняты руины, которые образовались после попадания ракеты РФ, раненые врачи и дети.

"Я посещала детей в больнице "Охматдет" в Киеве в 2022 году. Утром (8 июля - УНИАН) российские ракеты ударили по той самой больнице, которая была заполнена детьми, которые уже были в тяжелом состоянии, когда произошли эти атаки. Это заведение является крупнейшим в Украине детским медицинским центром и имеет жизненно важное значение для ухода за некоторыми наиболее больными детьми со всей страны", - подписала видео Честейн.

В дополнение, актриса обратилась с просьбой к своим поклонникам. Знаменитость призвала фанов не забывать о войне в Украине и помогать стране. В частности, она попросила свою многомиллионную аудиторию задонатить на нужды "Охматдета".

Что известно о Честейн

Честейн начала свою актерскую карьеру с ролей в театре и на телевидении. Она получила славу в 2011 году благодаря фильмам "Дерево жизни" и "Прислуга". За съемки во втором Джессика она была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Кроме того, актриса была награждена "Золотым глобусом" за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Тридцать минут после полуночи". Среди других известных фильмов, где сыграла знаменитость "Интерстеллар", "Игра Молли", "Марсианин", "Оно: Часть вторая".

Джессика Честейн активно выступает за права женщин и равенство в Голливуде. Она является феминисткой и часто говорит о гендерном равенстве в киноиндустрии.

Напомним, ранее фронтмен Bring Me The Horizon эмоционально отреагировал на удар по "Охматдету".

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