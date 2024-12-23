Актер признался, что их связь крепнет.

Известный театральный актер Иван Шаран, который получил известность благодаря ролям в спектаклях Театра Ивана Франко и кино впервые признался, что влюблен. В своем интервью для OBOZ.UA он рассказал о своей избраннице - актрисе Ивано-Франковского драмтеатра Марьяне Винтоняк.

По словам Шарана, он познакомился с Марьяной еще несколько лет назад, когда она была помолвлена с другим. Актер рассказывает, что первый визуальный контакт состоялся, когда театр Марьяны приехал на гастроли, но на тот момент она была уже в отношениях.

"Мы с ней знакомы давно. Лет пять назад ее театр приезжал к нам на гастроли, мы тогда заметили друг друга. Но мне сказали, что она уже помолвлена. После того я имел свои отношения, а она свои", - отметил Иван.

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Однако судьба привела их вместе на фестивале в Ивано-Франковске, где они снова встретились, и на этот раз Марьяна была одна. Они начали общаться, и с тех пор их отношения изменились.

Иван признается, что их связь крепнет, несмотря на расстояние, ведь они работают в разных городах, но всегда стараются проводить время вместе. Например, когда Иван поехал в Варшаву на съемки, Марьяна была в Гданьске с театром, но они не смогли встретиться.

Актер поделился, что скоро планирует знакомство с родителями своей избранницы.

"Мы с ней вместе почти год, и ощущение такое, как будто всю жизнь знаем друг друга. Надеюсь, увидимся на Новый год. Мы едем знакомить ее с моими родителями", - добавил он.

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Относительно свадьбы, Иван ответил, что чувствует, что все идет к этому. Они вместе уже почти год, и актер чувствует, что этот этап в их отношениях неизбежен.

Что известно о творчестве Ивана Шарана

Иван Шаран, который в этом году получил титул "лучший театральный актер 2024" за роль Труффальдино в спектакле "Слуга двух господ". Иван продолжает восхищать зрителей как в театре, так и в кино, где он сыграл в таких фильмах, как "Памфир", "Поймать Кайдаша", "Благородные бродяги", "Конотопская ведьма".

Напомним, актер Иван Шаран прокомментировал решение предательницы Галины Безрук остаться в России.

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