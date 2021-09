В альбом Toy вошли как новые песни, так и перезаписанные ранние треки Боуи.

В ноябре звукозаписывающая компания Warner Music выпустит большой сборник легендарного Дэвида Боуи, в который войдет и прежде неопубликованный альбом Toy.

Об этом сообщает BBC.

Альбом был записан еще в 2001 году, но так и не увидел свет из-за конфликта с лейблом Virgin Records. Однако в 2011 году треки с альбома попали в интернет.

В него вошли как новые песни, так и перезаписанные ранние треки Боуи, например I Dig Everything, The London Boys и You've Got A Habit Of Leaving. Последнюю уже опубликовали в YouTube.

Журналисты узнали, что на обложке пластинки разместят отредактированное фото ребенка с лицом взрослого Дэвида Боуи.

В январе ожидается выпуск отдельно альбома Toy.

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, вскоре после того, как ему исполнилось 69 лет. Причиной смерти певца стал рак печени - он боролся за последние полтора года. На свой последний день рождения он выпустил альбом Blackstar.

Автор: Станислав Кожемякин