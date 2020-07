Актер Зак Эфрон погрузится в "сознательный" туризм в новом тревел-шоу на Netflix (видео)

Премьера документального сериала «Ближе к Земле с Заком Эфроном» запланирована на 10 июля 2020 года.

Голливудский актер Зак Эфрон («Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Величайший шоумен», «Красивый, плохой, злой») готовится представить на стриминговом-сервисе Netflix новый документальный мини-сериал о путешествиях с акцентом на здоровый и устойчивый образ жизни.

В сериале «Ближе к Земле с Заком Эфроном» (Down to Earth with Zac Efron), премьера которого состоится 10 июля 2020 года, актер будет путешествовать по разным местам по всему миру вместе с экспертом по здоровью Дарином Олиеном. Вместе они будут принимать непосредственное участие в самых неожиданных туристических экспериментах.

Отметим, устойчивый туризм подразумевает большую социальную ответственность, выполнение обязательств по отношению к природе, а так же вовлечение местного населения во все процессы, связанные с управлением туристической деятельностью.

