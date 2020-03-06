Самые вдохновляющие фильмы о путешествиях: что посмотреть весной
Есть фильмы, после просмотра которых хочется бросить рутину, собрать рюкзак и рвануть навстречу приключениям – в другой город или страну, на дикую природу, или даже сразу на другую планету.
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Такие ленты особенно актуальны с приходом весеннего тепла и солнца, когда меньше всего хочется проводить бесценные дни жизни в офисе.
УНИАН собрал подборку лучших подобных картин – тут есть место и комедиям, и драмам, и семейной фантастике.
Лучшие фильмы о путешествиях
Евротур (2004)
Образцовая молодежная комедия начала двухтысячных. В свое время «Евротур» провалился в прокате и был прохладно встречен критиками, но в дальнейшем обрел популярность на DVD (да, был такой формат) и заслужил культовый статус.
История о группе американских балбесов-выпускников, которые колесят по Европе в поисках подруги главного героя, обильно приправлена шутками о национальностях и туристах. Фильм однозначно мотивирует отправиться, как минимум, в Париж, или даже в Братиславу.
Самолетом, поездом и автомобилем (1987)
Очень трогательное комедийное роад-муви знаменитого американского режиссера и сценариста Джона Хьюза («Один дома», «Бетховен», «101 долматинец»). Актерский дуэт Стива Мартина и Джона Кэнди воплощает на экране двух абсолютно разных людей, которым волей случая приходится проехать вместе через половину страны. Картина, кроме прочего, напоминает о тяготах дальних путешествий и важности хорошей компании.
Из Африки (1985)
Приключенческая драма о европейцах на черном континенте, собравшая в свое время целый букет «Оскаров» и «Золотых глобусов». Фильм заново открывает зрителю невероятную природу Африки и культуру населяющих ее народов. В главных ролях - Мерил Стрип и Роберт Редфорд.
Трасса 60 (2002)
Фильм-притча от Боба Гейла (сценариста трилогии «Назад в Будущее»), действие которого разворачивается на бесконечных американских автострадах. В ходе путешествия зрителю вместе с главными героями предстоит найти для себя ответы на важные вопросы о судьбе и смысле жизни.
Трилогия «Назад в будущее» (1995-1990)
Путешествовать ведь можно и во времени! Классическая история подростка Марти Макфлая и безумного доктора Эммета Брауна изобилует приключениями, местами и эпохами: век рок-н-ролла в США, Америка будущего (2015 год!), Дикий Запад.
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