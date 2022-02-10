HBO анонсировал новый мини-сериал о соцсети Facebook.
Об этом сообщает издание Deadline.
Шоу под названием Doomsday Machine ("Машина судного дня") расскажет не об успехах социальной сети, а о скандалах последних лет, связанных с ней.
В основе сюжете - книга отмеченные наградами репортеров The New York Сесилии Кэнг и Ширы Френкель "Внутри Фейсбук. Голая правда".
В сериале, в частности, будет раскрыта тема влияния Instagram на ментальное здоровье подростков.
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Одну из главных ролей - операционного директора Facebook Шерил Сэндберг - исполнит звезда "Короны" Клэр Фой.
Дата премьеры и другие детали пока не сообщаются.
Напомним, в 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" по мотивам книги Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве". При бюджете в 40 миллионов долларов его кассовые сборы - более 220 миллионов долларов.