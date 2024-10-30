В целом украинским киноманам покажут четыре громкие немецкие новинки, а также одно ретроспективное мероприятие.

С 14 по 20 ноября в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет юбилейный 30-й фестиваль "Новое немецкое кино", который традиционно погрузит украинских киноманов в последние новинки в кинематографе Германии, а также ретроспективные показы.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании "Артхаус Трафик", откроет нынешнее событие криминальная комедия "Два к одному" (Zwei zu eins) режиссера Натии Брункгорст, объединившая в актерском составе сразу нескольких немецких звезд. В частности, одну из главных ролей исполняет номинантка на "Оскар-2024" Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдманн"), а ее партнерами на съемочной площадке стали Макс Римельт ("Берлинский синдром") и Рональд Церфельд ("Вавилон-Берлин", "Феникс"). События ленты разворачиваются летом 1990 года. Трое друзей находят в заброшенной шахте миллионы обесцененных марок ГДР и придумывают хитрый план обмена "мертвых" денег, который превращает тихий городок в эпицентр крупнейшей финансовой затеи воссоединенной Германии.

Также во время фестиваля покажут мелодраму "Все, чем ты есть" (Alle die Du bist) режиссера Михаэля Феттера Натански. Герои именно этой ленты украсили нынешний фестивальный постер. Картина из программ Берлинале и Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне рассказывает об угасшей любви. Главная героиня по имени Надин отчаянно пытается возродить те качества, которые когда-то видела в своем импульсивном муже, балансируя между реальностью и своими идеализированными воспоминаниями о начале их отношений.

Покажут на фестивале и одно из главных немецких кинособытий года – политический триллер "Семена священного инжира" (Die Saat des heiligen Feigenbaums), который выдвинули на соискание премии "Оскар-2025" в категории "Лучший международный фильм" от Германии. Это картина иранского режиссера Мохаммада Расулофа, которую он подпольно снял на родине. В разгар съемок режиссера приговорили к 8 годам лишения свободы, избиению плетью и штрафу с конфискацией имущества. Но воспользовавшись апелляционным процессом, Расулоф завершил съемки и сбежал из страны. Ленту, получившую две награды в Каннах, также хорошо оценивают международные зрители: она получала зрительские награды на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Сиднее. Рассказывает фильм о новоназначенном следственном судье, для которого массовые протесты из-за гибели молодой женщины в Тегеране оборачиваются настоящим расколом внутри семьи.

Черная комедия "Умирание" (Sterben) режиссера Маттиаса Глазнера – один из самых заметных фильмов этого года в Германии, обладатель трех призов Берлинале и четырех наград Немецкой кинопремии (в том числе и главной – за выдающийся игровой фильм). Лента рассказывает о дисфункциональной семье: отец страдает деменцией, мать получает смертельный диагноз, сын пишет музыкальную композицию "Умирание", а дочь тонет в алкоголе и романе с женатым мужчиной. Перед лицом смерти все они пытаются восстановить разорванные семейные связи.

Специальным событием кинофестиваля станет ретроспектива режиссера Вима Вендерса – одного из самых ярких представителей волны Нового немецкого кино, чьи работы неоднократно демонстрировались на фестивале в предыдущие годы. В частности, в Киеве продемонстрируют два фильма мастера и лауреата награды "За Достижения" Европейской Киноакадемии: "Небо над Берлином" (Der Himmel über Berlin) 1987 года об ангеле, который полюбил цирковую акробатку – одну из главных его картин, и "Идеальные дни" (Perfect Days) об уборщике туалетов в Токио – прошлогодний хит, который был номинирован на "Оскар" и продержался в украинском прокате более полугода. Показ пройдет в формате Double Feature – сдвоенного сеанса с небольшим перерывом по одному билету.

Goethe-Institut в Украине также организует четыре кинопоказа культовых немецких фильмов "Кино вне экрана: знаковые немецкие фильмы в городе" – в разных публичных пространствах Киева с 9 по 13 ноября покажут немецкие фильмы разных лет.

Позже фестиваль также проведут во Львове, Харькове, Одессе, Черновцах, Запорожье и Днепре. Даты этих показов объявят дополнительно.

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