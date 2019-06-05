В сети появились красочные постеры с героями фильма "Король Лев" (фото)

Также представлен сник-пик к фильму.

Чуть больше месяца осталось до премьеры фильма "Король лев" от компании Walt Disney, который станет ремейком одноименного мультфильма 1994 года.

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Тем временем на официальной странице фильма в Instagram опубликовали красочные постеры с его героями.

Некоторые персонажи, появляются на постерах дважды, например, Симба и Нала, которые показываются и как львята, и как взрослые львы.

Также Disney выпустила сник-пик к фильму под названием "Возвращайся домой."

"Симба, ты должен занять свое место... как Король. Мы нуждаемся в тебе. Возвращайся домой", - говорит в видео голос певицы Бейонсе, которая озвучивает в фильме Налу.

Видео Walt Disney Studios

Как сообщал УНИАН, премьера фильма "Король лев" состоится 19 июля.