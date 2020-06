Сын Дэвида Боуи готовится снять ремейк эротического хоррора "Голод"

Одну из главных ролей может сыграть Дженнифер Лоуренс.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс может сыграть одну из главных ролей в ремейке эротического хоррора «Голод» (1983 года).

Об этом пишет We Got This Covered.

Отмечается, что новую версию планирует адаптировать сын Боуи Данкан Джонс («Варкрафт»).

Сюжет первого фильма рассказывает о вампирше Мириам, которая блуждает по ночному Манхэттену в поисках жертв. Вместе со своим любовником Джоном она знакомится с ученой Эллис. Она становится частью опасного любовного треугольника из секса и крови.

В оригинальной ленте Тони Скотта центральных персонажей сыграли Катрин Денев, Дэвид Боуи и Сьюзэн Сарандон.

