Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о съемках в фильме "Матрица 4"

Главные герои "Матрицы" рассказали, что думают о сценарии новой четвертой части культового фильма.

Исполнители главных ролей в культовой трилогии "Матрица" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о своем участии в съемках продолжения.

В комментарии журналу Empire актеры рассказали, что предложение сыграть в "Матрице4" для них также стало неожиданностью, передает НВ.

Сценарий продолжения "Матрицы", написанный Ланой Вачовски в соавторстве с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном, впечатлил актеров.

"Я никогда не думала, что это произойдет. Когда мне показали сценарий, с невероятной глубиной и всей целостностью, которые вы можете себе представить, я подумала: "Это подарок". Это было просто захватывающе", - заявила Мосс.

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Ривз, который вернется к своему герою Нео, также высоко оценил сценарий, отметив его своевременность.

"Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая нашла отклик у меня. Это единственная причина сделать это. Работать с ней снова просто потрясающе. У этой истории есть что-то значимое, она даст пищу для ума", - рассказал он.

Напомним, Warner Bros. запустила в производство продолжение Матрицы. Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссёром выступит Лана Вачовски.

Премьера "Матрицы 4" запланирована на конец мая 2021 года. Съемки фильма приостановили в марте, однако Warner Bros. надеется возобновить работу в июле.

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