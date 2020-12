В альбоме 13 полных песен и три скита.

Популярный репер Эминем неожиданно выпустил новый альбом под названием Music to Get Murdered By - Side B.

Читайте такжеЭминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон (видео)Свое новое творение музыкант презентовал в Instagram.

«Дядя Альфред слышал, как ты кричишь... Наслаждайся Side B», – отметил он в подписи к обложке.

Треки из альбома размещены на официальном YouTube-канале Эминема.

Как пишет Variety, в последние годы Эминем предпочитает внезапные релизы, которым предшествуют слухи. Так было и с этим альбомом.

Новый альбом Эминема: что известно

Альбом Music to Get Murdered By - Side B вышел через 11 месяцев после предыдущего альбома.

В альбоме 16 треков: 13 полных песен и три скита.

Среди них – композиции, написанные с Dr. Dre, Ty Dolla $ign, DJ Premier и Skylar Gray.

Новый альбом Эминема: треки

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц