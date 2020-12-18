Эминем выпустил новый альбом / фото instagram.com/eminem
Популярный репер Эминем неожиданно выпустил новый альбом под названием Music to Get Murdered By - Side B.
Читайте такжеЭминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон (видео)Свое новое творение музыкант презентовал в Instagram.
«Дядя Альфред слышал, как ты кричишь... Наслаждайся Side B», – отметил он в подписи к обложке.
Треки из альбома размещены на официальном YouTube-канале Эминема.
Как пишет Variety, в последние годы Эминем предпочитает внезапные релизы, которым предшествуют слухи. Так было и с этим альбомом.
Обложка нового альбома Эминема / фото instagram.com/eminem
Новый альбом Эминема: что известно
- Альбом Music to Get Murdered By - Side B вышел через 11 месяцев после предыдущего альбома.
- В альбоме 16 треков: 13 полных песен и три скита.
- Среди них – композиции, написанные с Dr. Dre, Ty Dolla $ign, DJ Premier и Skylar Gray.
Новый альбом Эминема: треки
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