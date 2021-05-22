Сегодня, 22 мая в 22:00, начнется грандиозный финал 65-го конкурса "Евровидение-2021". На сцену выйдут представители 26 стран. Традиционно 6 стран проходят в финал без конкурса: это страны-основательницы Великобритания, Италия, Франция, Испания и Германия, а также страна, которая проводит конкурс (в этом году - Нидерланды).
Из первого полуфинала в финал прошли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Десятка финалистов из второго полуфинала: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия
Где и когда смотреть трансляцию финала
В Украине посмотреть финал онлайн можно в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший. Позднее запись финала можно будет посмотреть в интернете. УНИАН будет следить за финалом в текстовом формате.
Порядок выступления финалистов
1. Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"
2. Албания - Анжела Перистери "Karma"
3. Израиль - Эден Алене "Set Me Free"
4. Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"
5. Россия - Манижа "Russian Woman"
6. Мальта - Destiny "Je Me Casse"
7. Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"
8. Сербия - Hurricane "Loco Loco"
9. Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"
10. Греция - Stefania "Last Dance"
11. Швейцария - Gjon's Tears "Tout l'Univers"
12. Исландия - Daði og Gagnamagnið "10 Years"
13. Испания - Блас Канто "Voy"
14. Молдова - Наталья Гордиенко "Sugar"
15. Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"
16. Финляндия - Blind Channel "Dark Side"
17. Болгария - VICTORIA "Growing Up Is Getting Old"
18. Литва - The Roop "Discoteque"
19. Украина - Go_A "Shum"
20. Франция - Барбара Прави "Voilà"
21. Азербайджан - Efendi "Mata Hari"
22. Норвегия - TIX "Fallen Angel"
23. Нидерланды - Жангу Макрой "Birth Of A New Age"
24. Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"
25. Швеция - Tusse "Voices"
26. Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"
По прогнозам букмекеров, самые высокие шансы на победу в этом году у Италии - 24%. Украина в рейтинге букмекеров занимает четвертое место с шансом 8%.
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