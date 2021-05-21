Наша страна сохранила свою четвертую позицию в прогнозе букмекеров.

В четверг, 20 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения 2021, после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Евровидения.

Так, лидером по-прежнему остается Италия, на второе место поднялась Франция, подвинув Мальту на третью ступеньку.

На четвертом месте расположилась Украина, еще бы: группа Go_A «взорвала» зал своим выступлением в первом полуфинале. Далее идет Швейцария.

Шестое место сохранила Исландия, а вот Финляндия взлетела на седьмое после своего вчерашнего эффектного выступления.

Далее в топ-10 идут Португалия, Сан-Марино и Болгария.

Кто победит на Евровидении 2021: ставки букмекеров

Финал Евровидения 2021: кто выступит

Из первого полуфинала в финал попали: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Из второго полуфинала в финал, который состоится 22 мая, прошли: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

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Автор: Ольга Робейко