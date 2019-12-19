Оззи Осборн выпустил клип на сингл Under the Graveyard

16:11, 19 декабря 2019
Кино и музыка
8 0
Оззи недавно также выпустил песню Straight To Hell \ Фото из открытых источников

Читайте такжеОззи Осборн представил песню Straight To Hell из нового альбома

Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года, передает 112.ua. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Оззи недавно также выпустил песню Straight To Hell из будущего альбома.

Из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось. 

Как сообщалось ранее, музыкант Оззи Осборн озвучит персонажа в продолжении музыкального анимационного фильма "Тролли", который выйдет на украинские экраны в марте 2020 года. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #музыкант