Оззи Осборн выпустил клип на сингл Under the Graveyard

Релиз пластинки Ordinary Man запланирован на январь 2020 года.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн опубликовал клип на первую за девять лет сольную песню Under the Graveyard, которую он представил ранее.

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Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года, передает 112.ua. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Оззи недавно также выпустил песню Straight To Hell из будущего альбома.

Из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.

Как сообщалось ранее, музыкант Оззи Осборн озвучит персонажа в продолжении музыкального анимационного фильма "Тролли", который выйдет на украинские экраны в марте 2020 года.