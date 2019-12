Пластинка украинцев Jinjer попала в список лучших металл-альбомов десятилетия

Сейчас группа из Горловки находится под крылом лейбла Napalm Records.

Американское издание Metal Hammer опубликовало список из 50 лучших металл-альбомов уходящего десятилетия. 43 место в нем заняла украинская команда Jinjer.

Топ-50 был составлен на основе голосования пользователей.

Журналисты хвалят третий альбом команды King Of Everything 2016 года за «брутальность, интеллект и техничность», сравнивая Jinjer с культовой американской группой Lamb Of God. Отдельно упоминается талантливый вокал Татьяны Шмайлюк.

Отметим сейчас группа из Горловки находится под крылом лейбла Napalm Records и проводит большой мировой тур.

В первую пятерку топа Metal Hammer вошли пластинки команд Gojira, Ghost, Slipknot, Tool и Rammstein.

Ранее музыкальный сервис Shazam составил список песен, которые чаще всего искали пользователи в 2019 году. На первом месте - песня Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш.