Светлый праздник Пасхи наступит 20 апреля.

В конце этой недели украинцы будут праздновать самый большой христианский праздник. В этом году Пасха 2025 выпадает на 20 апреля.

В честь такого важного дня украинцы проводят генеральную уборку, пекут традиционную выпечку (пасху), красят яйца и готовят много вкусной еды.

Верующие каждый год ходят в храм, чтоб поприсутствовать на службе, освятить продукты и подготовиться к разговению после большого поста. В канун самого праздника вся семья собирается за столом, чтоб отпраздновать Воскресение Христово.

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УНИАН поговорил со священником Анатолием Кулишом, чтоб узнать, во сколько можно идти святить пасху в Украине.

Когда нужно святить пасху

Оказалось, что из-за военного положения сейчас нет единого времени, когда святить пасху.

"Сейчас время освящения продуктов разное в разных регионах - все зависит от тех условий, в которых живут люди, в частности, от того, есть ли комендантский час или его нет. Еще до коронавируса и полномасштабного вторжения РФ в Украину традиционно на Пасху праздничные корзины с продуктами освящали ночью после богослужения", - объяснил священник.

Касательно того, во сколько начинают святить Пасху, Анатолий отметил, что в некоторых регионах продукты освящают еще в субботу вечером. Однако это не означает, что их в тот же день можно есть. Освященные продукты потреблять можно будет только после того, как наступит Пасха, - то есть в воскресенье.

Стоит отметить, что многие храмы в своих соцсетях делятся расписанием, когда у них будет служба и до скольки можно святить пасху. Например, в Михайловском Златоверхом соборе Православной Церкви Украины святить продукты можно:

19 апреля - с 16:00 до 23:00;

20 апреля - 6:00 до 15:00.

В связи с этим точную информацию лучше заранее узнавать в вашем храме.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

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