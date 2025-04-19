В конце этой недели украинцы будут праздновать самый большой христианский праздник. В этом году Пасха 2025 выпадает на 20 апреля.
В честь такого важного дня украинцы проводят генеральную уборку, пекут традиционную выпечку (пасху), красят яйца и готовят много вкусной еды.
Верующие каждый год ходят в храм, чтоб поприсутствовать на службе, освятить продукты и подготовиться к разговению после большого поста. В канун самого праздника вся семья собирается за столом, чтоб отпраздновать Воскресение Христово.
УНИАН поговорил со священником Анатолием Кулишом, чтоб узнать, во сколько можно идти святить пасху в Украине.
Когда нужно святить пасху
Оказалось, что из-за военного положения сейчас нет единого времени, когда святить пасху.
"Сейчас время освящения продуктов разное в разных регионах - все зависит от тех условий, в которых живут люди, в частности, от того, есть ли комендантский час или его нет. Еще до коронавируса и полномасштабного вторжения РФ в Украину традиционно на Пасху праздничные корзины с продуктами освящали ночью после богослужения", - объяснил священник.
Касательно того, во сколько начинают святить Пасху, Анатолий отметил, что в некоторых регионах продукты освящают еще в субботу вечером. Однако это не означает, что их в тот же день можно есть. Освященные продукты потреблять можно будет только после того, как наступит Пасха, - то есть в воскресенье.
Стоит отметить, что многие храмы в своих соцсетях делятся расписанием, когда у них будет служба и до скольки можно святить пасху. Например, в Михайловском Златоверхом соборе Православной Церкви Украины святить продукты можно:
- 19 апреля - с 16:00 до 23:00;
- 20 апреля - 6:00 до 15:00.
В связи с этим точную информацию лучше заранее узнавать в вашем храме.
Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию.
Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".