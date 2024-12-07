Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 8 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

8 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую Анфису Римскую. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 8 декабря по новому календарю (21 декабря по старому) - день памяти святой Анфисы Римской, пострадавшую за веру в Иисуса Христа.

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Святая Анфиса жила в V веке в Риме. Предание говорит, что ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого почитают 7 декабря по новому стилю.

Так случилось, что супруга градоначальника стала склонять Анфису к арианскому учению, которое отвергало единство Бога-отца и Иисуса Христа и предложила принять арианское крещение - но девушка ответила отказом. Дама была злопамятной, не приняла отказа, и Анфису бросили в темницу. После пыток христианку сожгли на костре.

Какой церковный праздник 8 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти папы Римского Климента I. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 8 декабря

Приметы этого дня такие:

много снега выпало - год будет урожайным;

петухи в этот день рано запели - скоро будет оттепель.

В народе 8 декабря - праздник Анфисы Рукодельницы. Прозвали его так потому, что в старину в это время рукодельничали: шили, вязали, вышивали или пряли.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 8 декабря не следует сквернословить, ругаться, злиться, церковь не одобряет лени, жадности, зависти, нельзя отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует ходить в рваных вещах - весь год так проходишь, также считается плохой приметой не завершить важное дело до этого дня.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что можно делать 8 декабря

В православный праздник сегодня обращаются к святой с просьбами наделить терпением и силой противостоять злу, молятся о содействии в семейных отношениях, воспитании детей.

В старину в этот день, как уже говорили, традиционно занимались рукоделием, но делали это в одиночестве, чтобы не потерять талант. Для защиты от злых духов вышивали специальные орнаменты, а также древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру - символы счастья, жизненной силы и плодородия.

Считается также, что сегодня нужно обязательно убраться в доме - если этого не сделать, то проблемы и неудачи затянутся на весь следующий год.

Кто отмечает день ангела 8 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл и Анфиса.

По старому стилю день ангела у Петра, Илариона, Ивана, Виктора, Николая, Григория, Климента, Павла, Александра, Кузьмы.

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