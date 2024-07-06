В эту дату отмечается Всемирный день поцелуя и Всемирный день кардиолога.

Праздник 6 июля - Всемирный день поцелуя, Всемирный день кардиолога, Международный день Днепра, День рождения американского доллара, Международный день плевания вишневыми косточками, Международный день кооперативов.

6 июля - 187-й день года (188-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 178 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

6 июля праздник отмечается в разных государствах - узнайте, что именно празднуют сегодня:

Видео дня

День ролла, День жареной курицы, День чехла от зонта, День игры на улице - США .

. Праздник лета и поэзии - Финляндия .

. День учителя - Перу .

. День посадки деревьев - Чили .

. День государственности - Литва .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 6 июля нет никаких государственных торжеств.

Важные события в истории 6 июля

1785 - доллар стал национальной валютой США.

1863 - основан крупнейший банк Франции "Crédit Lyonnais".

1885 - впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский учёный Луи Пастер успешно испытал её на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.

1919 - завершился первый в истории трансатлантический перелёт дирижабля - из Великобритании в США.

1928 - в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

1945 - в США начата кампания "Скрепка"

1954 - Элвис Пресли записал первую пластинку.

по поиску и переправке в Америку немецких учёных (в первую очередь, ядерщиков).

1957 - на празднике в пригороде Ливерпуля состоялась судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни.

1968 - английский музыкант Джимми Пейдж покинул группу The Yardbirds.

1969 - дебютный альбом Led Zeppelin стал "золотым".

1973 - английская группа Queen выпустила свой первый сингл "Keep Yourself Alive".

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 6 июля день памяти преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Ольшанской. По старому стилю христиане встречают Праздник иконы Божией Матери Владимирская, Собор Владимирских святых, день памяти святой мученицы Агриппины Римляныни.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 6 июля

В эту дату особенно в приметы верят люди, которые лечатся травами. Они стараются заготовить банные веники на год вперед. Также рекомендуется 6 июля посетить баню, а потом искупаться в открытом водоеме. Важно сегодня приготовить обетную кашу и угостить ею нищих.

Старинные приметы гласят, что именно ночью 6 июля расцветает папоротник - тот, кто его найдет, обретет богатство и удачу.

Народные приметы о погоде 6 июля:

радуга после дождя держится долго - дождливая погода не пройдет;

возле муравейников нет муравьев - к дождю;

кукушка кукует - осень будет холодной;

сверчок поет - к мягкой и теплой зиме.

Категорически запрещено на праздник 6 июля давать деньги взаймы или самому просить их в долг - испортите отношения с человеком. Предаваться унынию также нельзя, иначе привлечете беды и болезни.

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