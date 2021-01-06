В ночь на Рождество Христово традиционно девушки, прибегая к ворожбе, пытаются предсказать свою судьбу.

Рождество Христово – один из главных религиозных праздников. Христиане восточного обряда празднуют его традиционно 7 января.

Читайте такжеХристос родился: поздравления с Рождеством в стихах и картинкахРождественский период в целом насыщен различными обрядами и ритуалами. Так, по случаю светлого и радостного праздника верующие накрывают богатый стол. С появлением на небе первой звезды 6 января весь христианский мир величает рождение Иисуса, распевая колядки.

Однако есть и другие традиции, не одобряемые церковью. В частности, речь идет о гадании, ведь рождественская ночь считается магической и многие стремятся заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Чаще всего к такому средству прибегают девушки, чтобы выяснить, выйдут ли замуж, а также имя будущего жениха.

Самые популярные гадания на Рождество

Гадание на яблоках

После рождественского ужина следует взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то будущий год для того, кто гадает, будет очень счастливым.

Гадание на любовное сновидение

Перед сном девушке необходимо съесть что-нибудь соленое и ни в коем случае не запивать водой. Ложась спать, нужно проговорить: "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Согласно поверью, кто придет напоить, за того девушка и выйдет замуж.

Второе гадание на сновидение

Для этого понадобится миска с водой и небольшая деревянная палочка. Перед сном надо положить палочку в воду, поставить под кровать и сказать: "Суженый, приди меня через мостик перевести". Кто придет ночью, тот и будет вашим возлюбленным.

Гадание с расческой

Девушка должна положить под подушку расческу, приговаривая: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Суженый во сне должен ей расчесать волосы.

Гадание с сапожком

Девушки по очереди бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению "носка" валенка узнают сторону, в которую выйдут замуж.

Гадание на спичках

По бокам спичечного коробка вставляются две спички и поджигают. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит "загаданные" парень и девушка будут вместе.

Гадание на желание

Для этого нужна кошка. Следует загадать желание и позвать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой - не суждено.

Оклик прохожих

Девушка должна выйти в полночь на улицу и спросить имя у первого встречного. Именно так будут звать ее суженого, точно так же он будет красивым и богатым.

Гадание на картах

Перед сном девушка должна положить под подушку четырех королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот да приснится мне во сне". Если приснится пиковый король - жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый - жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый - от желанного.

Гадание на игле

Взять две иголки. Сначала смазать ушко воском, затем опустить в емкость с чистой водой. В зависимости от того, как будут эти иглы опускаться, таким и будет предсказание:

если иглы быстро пошло ко дну - совсем скоро сбудутся ваши желания;

упали на дно друг на друга - не за горами чистая и светлая любовь;

если иглы упали на разные края емкости - ждите неудачи и разлуку.

Гадание на зеркалах

Для гадания берутся два зеркала (больших и по возможности равной величины), устанавливаются друг напротив друга и освещаются двумя свечами, чтобы получился длинный коридор, озаренный огнями. В комнате не должно быть ни одного другого человека или животного.

В конце образуется коридор между двумя зеркалами и должен появиться суженый. Правда, иногда можно увидеть не только суженого, а и всякую нечисть.

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Автор: УНИАН