Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 16 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

16 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. В народном календаре - Агеев день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 16 декабря по новому календарю (29 декабря по старому) - день памяти пророка Аггея (Агея), одного из последних пророков Ветхого завета.

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Святой пророк Аггей был одним из последних ветхозаветных пророков. Он жил за 500 лет до Рождества Христова. До рождения пророка вавилоняне захватили Иерусалим, разграбили его и разрушили главную святыню - Храм Соломона. Израильтян взяли в плен и угнали в рабство. Освободились они лишь после того, как Вавилон пал под натиском Персии.

Предположительно, Аггей родился в плену и уже оттуда вернулся в Иудею. Тогда же начали возрождать Иерусалимский храм, однако в какой-то момент его строительство было прервано и запрещено персидскими властями. В 520 году речи Аггея и другого пророка Захарии укрепили решимость царя Зоровавеля и вдохновили народ продолжать восстанавливать храм. Аггей говорил, что второй храм будет больше, чем первый: в нем Бог явит Свое благоволение миру. Строительство храма завершилось в 516 году.

Пророчества Аггея вошли в одну из двенадцати книг малых пророков Ветхого Завета.

Какой церковный праздник 16 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 16 декабря

По приметам дня судят о погоде:

снегири расчирикались - к оттепели;

звезда упала - будет стужа;

кошка ищет теплое место - к морозу.

В народе 16 декабря - праздник Агей, Агеев день, Аггей Зимоуказчик. Было замечено, что если в этот день много инея, то на святки будет много снега.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 16 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, конфликтов, сквернословия, лени, зависти, мести. Не следует отказывать в помощи и милостыне, постящимся нарушать правила поста. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: лениться - святой Аггей не любит лодырей, и разговаривать с человеком через порог - это к ссоре.

Что можно делать 16 декабря

Святой Аггей считается покровителем младенцев. В православный праздник сегодня обращаются к святому с молитвами о здоровье детей, просят защитить от сглаза, наставить на путь истинный, а также избавить от дурных привычек и сохранить в душе веру и добро. Считалось, что пророк Аггей помогает найти правильный путь в жизни и особо отмечает тех, кто трудится, также святого просят избавить от лени.

В народе считается, что поскольку святой любит трудолюбивых, то день нужно провести в хлопотах дома или на работе.

Кто отмечает день ангела 16 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Софья, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр.

По старому стилю день ангела у Андрея, Варвары, Георгия, Ивана, Николая, Саввы, Федора, Кирилла.

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