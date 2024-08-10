Какой церковный праздник отмечают 11 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского, Киево-Печерского. В народе день прозвали Федор-Василий. Рассказываем о традициях и приметах 11 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

11 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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11 августа по новому церковному календарю (24 августа по старому) - день памяти преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских и преподобного Феодора, князя Острожского.

Феодор и Василий жили в XI веке в Киево-Печерской лавре, в одной келии в пещере. Со временем они стали друзьями. Феодор перед уходом в монастырь раздал все свое имущество бедным, но потом начал жалеть об этом. Василий его поддерживал, напоминал о цели его монашеского пути и даже предлагал отдать ему все, что есть у самого.

По преданию, когда-то в пещере у монахов разбойники спрятали клад. Это слух дошел до князя Мстислава Святополковича, и он велел допросить иноков. Феодор сказал, что они с Василием, желая избежать соблазна, закопали сокровища и забыли где, но князь не поверил. Феодора стали пытать до смерти, а в Василия Мстислав выстрелил из лука. Умирая, Василий бросил стрелу к ногам князя и предсказал, что тот от нее погибнет. Пророчество сбылось: во время междоусобного сражения на крепостной стене сквозь небольшое отверстие в доске внезапно влетела стрела и попала в грудь князю Мстиславу. На следующую ночь он умер, но свою стрелу перед смертью узнал и сказал: "Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора".

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Князь Острожский Феодор жил в XIV-XV веках. Он был из рода князя Владимира и выступал защитником православия на Волыни.

В 1410 году Феодор принимал участие в Грюнвальдской битве, помогая православным в Чехии, он поддержал антикатолическое движение гуситов против императора Сигизмунда. Позже князь одержал несколько побед над польским войском, а также вынудил князя Ягелло оградить законом свободу православия на Волыни. Союзником Феодора был литовский князь Свидригайло, но он испугался сильного влияния Феодора и заключил его в тюрьму. Однако после того, как народ поднял мятеж, освободил его.

В 1440 году Феодор владеллучшими землями Волыни и Восточной Польши, но оставил все, ушел в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Умер князь в глубокой старости, а в ХVI веке его причислили к лику святых.

Церковный праздник 11 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского).

Также 11 августа по старому стилю - Рождество Николая Чудотворца. Этот праздник ввели в IX веке, а в конце XVIII века его отменила Екатерина II. В 2004 году праздник восстановили на России, но Православная церковь Украины его не отмечает.

О чем говорят приметы на 11 августа

По приметам дня можно сказать о том, какой будет погода осенью и зимой:

орехов в лесу много, а грибов мало - зима будет с морозами;

солнечный день - сентябрь будет сухим;

туман утром над водоемами - еще неделю будет тепло;

день выдался безветренным - еще три дня будет стоять хорошая погода.

В народном календаре 11 августа - праздник Федор-Василий. Этот день, согласно поверьям, считают страшным и полным мистики - якобы на болотах можно встретить белого коня, который в этот день ищет своего всадника, а блуждающие огни, которые появляются в это время - это души убитых воинов и утопленников. Народный праздник 11 августа также известен как Евпатий Коловрат, Калинник, Калинов день.

Что нельзя делать 11 августа

11 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия и ругани, сплетен, клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи и милостыне тому, кто просит.

Народные приметы запрещают сегодня употреблять алкоголь - считается, что могут явиться покойные родственники и наказать за пьянство. В народе в этот день также строго запрещено ходить на болота и кладбища, чтобы не попасть в портал между мирами, а встреча с белым конем - дурная примета, которая сулит несчастье и похороны в семье.

Что можно делать 11 августа

Святые Феодор и Василий - покровители домашней живности, поэтому к ним обращаются с просьбами о хорошем здоровье животных. В молитвах к святому князю Феодору просят заступничества перед Господом те, кто не может избавиться от нездорового стремления к деньгам и обогащению.

В народе 11 августа принято всячески ублажать домашних животных, а, если есть возможность, следует позаботиться и о бездомных.

До праздника Успение Пресвятой Богородицы п​​родолжается Успенский пост - тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

11 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Василий, Макар, Максим, Марко, Федор, Мария.

По старому стилю именины празднуют Анатолий, Алексей, Даниил, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Богдана, Серафима.

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