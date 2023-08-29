Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

30 августа в церкви чтят священномученика Мирона Кизического. В народном календаре - Миронов день. Кем был святой и о чем можно помолиться ему, какие традиции и запреты на церковный праздник - рассказываем в материале.

30 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Мирон Кизический жил в III веке, во времена правления императора Декия, в греческом городе Ахайя. Он был знатного рода, всю жизнь посвятил служению Богу и людям и был пресвитером города.

Как-то в храм, во время рождественского богослужения, ворвались солдаты, посланные главой города. Обвинив христиан в ереси, воины собирались арестовать верующих. Но на их защиту встал Мирон - его схватили и подвергли пыткам, пытаясь заставить поклоняться языческим богам. Но святой Мирон отказывался и все время молился. И тогда с неба раздался голос, который услышали все: "Твоя битва скоро завершится. На Небесах тебе уготован престол".

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Не сумев справиться с пресвитером, его бросили на съедение диким зверям, но те его не тронули. Затем святого бросили в печь, но ее пламя погасло. Правитель города не выдержал и наложил на себя руки. Мирона казнили.

Святого почитают 30 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 17 августа.

Народные приметы на 30 августа

По приметам дня смотрят, какими будут весна и зима:

стоит хорошая погода - будет ранняя весна;

темные тучи - к затяжному ненастью;

журавли улетели на юг - Покров будет с морозами.

В народе 30 августа - праздник Миронов день. В этот день в старину начинали сеять озимые.

30 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть немного, но строгих запретов:

нельзя ссориться с близкими, кричать и обижаться;

ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся;

категорически запрещено ходить на кладбище навещать умерших и вспоминать черта.

По народным поверьям в этот день мертвые ходят к друг другу в гости, поэтому им нельзя мешать.

Что можно делать 30 августа

Святой Мирон был примером милосердия и терпения, поэтому в этот день нельзя отказывать в помощи, а у святого следует попросить дать душевных сил и укрепить дух.

Одна из традиций этого дня следует помочь вдовам, сиротам и обездоленным. Также в старину сжигали старые вещи - считалось, что вместе с ними из дома уходят болезни и печали.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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