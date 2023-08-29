Народный праздник 30 августа известен под названиями Мирон-ветрогон, Миронов день.

Православная церковь 30 августа чтит память святого мученика Мирона. Наши предки в этот день наблюдали за ветрами и по ним определяли, какой будет погода в будущем. По давним верованиям, если нет ветра в этот день и погода стоит тихая, то осень будет поздней и теплой. А если появился шторм, то осень будет ранней и морозной.

С этого народного праздника, по приметам, начинается листопад, а первыми опадают листья с черемухи. Наши предки сгребали листья в большую кучу и оставляли на компост - ценное природное удобрение.

Народный праздник 30 августа наши предки обычно проводили за работой на участке. К осени старались выкопать всю картошку и собрать всю пшеницу на полях, пока не начался сезон дождей и весь урожай не сгнил. После уборки поля начинали посев озимых культур. А если кто-то не успевал собрать сено, то ему помогали всем селом.

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В праздник 30 августа существовал обычай сжигать старые, ненужные и изношенные вещи на заднем дворе. Люди верили, что такой простой ритуал поможет изгнать из жизни печали и скорби. В первую очередь сжигали старую и сношенную обувь - наши предки считали, что именно в ней спрятаны все болезни.

Дата 30 августа считается очень удачной для приготовления домашней консервации - она в этот день получается особенно вкусной и никогда не взрывается. Чтобы закрутки хорошо не сохранялись, в них добавляли не уксус, как в наше время, а ягоды брусники и клюквы.

Также для крепкого здоровья 30 августа нужно облиться прохладной водой из ведра. Такое закаливание организма укрепит иммунитет перед холодами.

30 августа - знак Зодиака

Рожденные 30 августа люди по знаку Зодиака - Девы. Это очень ответственные и порядочные личности. Они быстро соображают и способны решить любые проблемы. К ним часто обращаются за советом. Люди, которые родились 30 августа, склонны к долголетию. Из них получаются хорошие врачи и ветеринары.

Что нельзя делать 30 августа

По давним приметам, в этот день не стоит ходить на кладбище.

30 августа нельзя заниматься колдовством, гаданиями, магическими ритуалами.

Эта дата считается неблагоприятной для свадьбы, сватовства, свиданий, любовных признаний. Все любовные дела лучше отложить на потом.

Плохой приметой считается долго любоваться своим отражением 30 августа - так можно красоту потерять.

30 августа запрещено поднимать вещи с земли.

Приметы погоды 30 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если журавли уже улетели на зимовку, то осень будет холодной, а бабье лето - коротким.

На березе листья уже желтые - к ранней осени.

Небо на закате золотистого цвета - к затяжной непогоде.

Если небо покрылось темными тучами, но цветки не закрылись и насекомые не спрятались, то дождя не будет.

Сильный ветер 30 августа предвещает морозную осень.

Если утренняя роса к обеду не высохла, то скоро похолодает.

Пошли дожди 30 августа - сентябрь будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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