Какой церковный праздник отмечают 27 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать и у кого именины.

27 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Прокопия Декаполита. В народном календаре - праздник Прокоп Перезимний. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 27 февраля по старому стилю - в материале.

27 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 февраля по новому стилю (12 марта по старому стилю) - день памяти постника и молитвенника преподобного Прокопия Декаполита.

Прокопий Декаполит жил в VIII веке в Декаполисе. Он вел скромную монашескую жизнь, проводил много времени в молитве и посте, но вскоре был вынужден противостоять иконоборческому движению императора Льва Исаврянина. Прокопий вместе с другими восстал против ереси иконоборцев, обличил их в безумстве и победил словом Божьим. Это разгневало императора, он велел схватить Прокопия и подверг его бесчеловечным пыткам. После преподобного бросили в темницу, где он вместе со своим сподвижником по иноческой жизни святым Василием мучились до смерти императора Льва Исаврянина.

Видео дня

Остаток жизни Прокопий Декаполит провел в монастыре в иноческих подвигах, помогая заблудшим выбрать путь добродетели.

Праздник 27 февраля по старому стилю - день памяти святого равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки.

О чем говорят приметы на 27 февраля

В народном календаре 27 февраля - праздник Прокоп Перезимний, Прокоп Дорогорушитель. По приметам дня судят о погоде и будущем урожае:

появились подснежники - можно начинать полевые работы;

верба начинает распускаться с макушки - посев будет удачным;

обильная капель в этот день - будет теплое лето.

Считается, что с этого дня начинается отсчет полноценной весны, отсюда и название - Прокоп Перезимний.

Что нельзя делать 27 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться и сквернословить, выяснять отношения, особенно с близкими и отказывать в помощи.

По народным приметам не стоит отправляться в дальнюю дорогу - если есть возможность, то лучше перенести поездку. Не советуют также в этот день играть свадьбу и стричь волосы, плохим знаком считается брать деньги в долг - мол, будешь ходить в долгах следующие три года.

Что можно делать 27 февраля

К Прокопию Декаполиту обращаются с молитвами укрепить веру и дух, просят исцеления от различных болезней, спасения от уныния и депрессии. Также святому молятся о помощи в учебе.

Одна из традиций этого дня - помочь тому, кто нуждается в крове или пище. 27 февраля - удачный день для охоты и рыбалки, хорошо пойти в баню, чтобы смыть с себя зимние болезни.

27 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Михаил, Петр и Прокопий.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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