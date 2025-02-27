Дата 27 февраля известна многими обычаями и запретами.

Сегодняшняя дата известна многими международными торжествами и народными обычаями. Мы подробно расскажем, какой праздник 27 февраля наступает в мире и в Украине, какие есть приметы на счастье и как не навлечь на себя беду.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Прокопия Декаполита и преподобного Тита Киево-Печерского. По старому стилю верующие чтят равноапостольного Кирилла, одного из создателей славянского алфавита. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан, и как провести его с пользой.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств в эту дату нет. Неофициальный праздник сегодня в Украине - день Прокопия.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились в эту дату писатель Леонид Смилянский и воин УПА Иван Терлецкий.

Какой сегодня праздник в мире

В мире наступает 27 февраля праздник День полярного медведя, самого крупного наземного хищника на Земле. Цель этого дня - распространить знания о медведях и обратить внимание общества на проблему их вымирания. Это редкое животное внесено в Международную Красную книгу.

Также на международном уровне отмечаются сегодня праздники День хачапури, День без хлопот, Международный день оптимиста, День неправительственных организаций, День цифрового обучения.

Из выдающихся мировых личностей 27 февраля родились римский император Константин Великий, писатели Генри Лонгфелло и Джон Стейнбек, кинорежиссер Джеймс Ван.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Прокоп Перезимний. По давним верованиям, именно с этого дня начинается настоящая весна. Украинцы пересаживали с саней на телеги и начинали работать в саду.

Наши предки верили, что сделанное сегодня доброе дело вернется человеку в тройном размере. Поэтому 27 февраля старались помогать нуждающимся. Хозяйки пекли круглый каравай, который символизировал солнце. Выпечку делили между родственниками, а остатки отдавали беднякам или домашнему скоту.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы знать о его запретах. 27 февраля нельзя ссориться с близкими, повышать голос, оскорблять, рассказывать чужие секреты. Дурной приметой сегодня считается отправляться в далекие путешествия - высок шанс беды в пути. Если перенести поездку невозможно, то желательно взять с собой икону.

В эту дату есть следующие погодные приметы:

если на вербе уже набухли почки, то пора сеять рассаду;

если потеплело, то больше серьезных метелей не будет;

с крыш сильно капает - к дождливому марту;

подснежники уже зацвели - началась погодная весна.

Погода 27 февраля будет сухой и пасмурной. В восточных областях сохранятся морозы, в остальных температура поднимется выше нуля.

У кого День ангела сегодня

По новому календарюДень ангела 27 февраля отмечают Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна.

По старому календарю праздник 27 февраля наступает у обладателей имен Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

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