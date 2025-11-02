2 ноября принято просить прощения и молиться о защите дома.

2 ноября - интересный день для нашей страны и всего мира с несколькими профессиональными торжествами. Чтобы не забыть поздравить знакомых, запомните, что сегодня за праздник отмечается официально. По народным верованиям принято извиняться и запрещено рисковать.

Какой сегодня праздник в Украине

Из рожденных в эту дату украинских знаменитостей самыми известными являются литературовед Александр Билецкий, художник Антон Манастырский, яхтсменка Елена Пахольчик и гребчиха Дина Мифтахутдинова.

Официальный праздник сегодня в Украине это День работников социальной сферы. Стоит поздравить близких, которые самоотверженно помогают пожилым людям, ветеранам, сиротам, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, бездомным, беженцам и прочим уязвимым категориям.

Какой сегодня праздник в мире

2 ноября отмечается Международный день балета. В честь него проводятся концерты, фестивали и мастер-классы по танцевальному искусству. Можно поздравить знакомых балерин.

Есть также важное социальное мероприятие - День против безнаказанности за преступления над журналистами. Злодеяния против работников СМИ часто остаются нераскрытыми, особенно в тоталитарных странах.

Другие всемирные праздники сегодня это День нулевых задач, День всех умерших святых, День дорожного регулировщика, День приютов для животных.

Какой сегодня праздник церковный

Святых Акинида, Анемподиста, Пегасия и еще 7000 мучеников вспоминают по новому стилю. По старому календарю сегодня праздник мученика Артемия Антиохийского, покровителя военнослужащих и защитников Родины.

Какой сегодня праздник в народе

Многие приметы дня указывают на зимнюю погоду:

если с вишни не опали листья, то зима наступит нескоро;

солнце светит, но не греет - к похолоданию;

прилетели снегири - близятся сильные морозы;

большое количество грибов означает снежную зиму.

У наших предков было принято 2 ноября заниматься уборкой, утеплять стены и крышу, окуривать погреба от мышей. Счастливым знаком считается искренне попросить прощения у тех, кого обидели. Если вас простят, то многие нынешние проблемы решатся сами собой.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можете помолиться святому Акиндину о защите дома от пожара, молнии, потопа и других природных бедствий.

Что нельзя делать сегодня

Категорически запрещено в праздник сегодня поднимать тяжелые вещи, оставлять огонь без присмотра, участвовать в экстремальных развлечениях и в целом рисковать без надобности. Не стоит плохо отзываться об умерших. А ехать в долгое путешествие 2 ноября - к неудаче.

