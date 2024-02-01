Какой церковный праздник отмечают верующие 2 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

2 февраля по новому церковному календарю в православных храмах отмечают один из самых важных, двунадесятых праздников - Сретение Господне. В народе - праздник Сретение. Что нужно сделать в этот день, его запреты, приметы, а также что отмечают в православной церкви 2 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

2 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 февраля (14 февраля по старому стилю) - великий праздник Сретение Господне. В это время христиане вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки.

Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова - в этот день родители, согласно древнему обычаю, принесли маленького Иисуса в храм, чтобы посвятить сына Богу. Также, по закону Моисея, в качестве дара они принесли двух голубей.

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Слово "сретение" в переводе со старославянского языка - это "встреча". Это означает, что в это время произошла встреча Ветхого и Нового Завета, древний мир встретился с христианством.

В храме к семейству подошел старик Симеон, который, по преданию, ждал этой встречи 300 лет. Симеон знал, что на руках у Марии тот самый Мессия: как-то переводя Священное Писание на греческий язык, старец в одной из фраз хотел заменить слово "дева" на "женщина": "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Тогда ему явился Ангел и сказал, что ошибки нет - ведь речь идет о непорочном зачатии, и Симеон сможет сам взять на руки Спасителя. После встречи с Иисусом старец смог покинуть этот мир.

Там же, в церкви, была вдова по имени Анна, которая рассказала горожанам о явлении Мессии. В историю оба вошли как Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

Праздник 2 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Евфимия Великого. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 января.

О чем говорят приметы на 2 февраля

По приметам дня судят, какой будет весна, в народном календаре 2 февраля - праздник Сретение, время, когда зима встречается с весной:

если на Сретение оттепель - то и весна будет теплой;

идет снег - весна будет дождливой и длинной;

метель 2 февраля - к поздней и холодной весне, а если снег пошел в обед - то будет хороший урожай пшеницы;

разгулялся сильный ветер - будет урожай фруктов, а если погода спокойная - уродится лен.

В народе есть поговорка о погоде в этот день: "На Сретение солнце на лето, зима на мороз". Но, начиная со Сретения, зима все равно постепенно идет на убыль, а весна, наоборот - набирает силу.

Что нельзя делать 2 февраля

Поскольку Сретение Господне - это большой праздник, то в этот день есть ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать:

нельзя заниматься тяжелым трудом;

рукодельничать;

рубить деревья, работать в огороде;

выносить мусор.

Запрещается грустить, печалиться, предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать 2 февраля

В этот день желательно пойти в храм - там проходят праздничные литургии, помолиться, освятить свечи и воду. В молитвах ко Всевышнему и Деве Марии просят семейного благополучия, здоровья, исцеления больных.

Освящение свечей на Сретение - это старейшая традиция. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ": над свечами произносят молитву, окропляют их святой водой и раздают верующим. Потом такую свечу зажигают дома во время молитвы. Также на Сретение освящают воду - в народе ее считают целебной, якобы она исцеляет от болезней и сглаза.

2 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Василий.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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