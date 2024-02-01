2 февраля по новому церковному календарю в православных храмах отмечают один из самых важных, двунадесятых праздников - Сретение Господне. В народе - праздник Сретение. Что нужно сделать в этот день, его запреты, приметы, а также что отмечают в православной церкви 2 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.
- 2 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 2 февраля
- Что нельзя делать 2 февраля
- Что можно делать 2 февраля
- 2 февраля - именины сегодня
2 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
1 февраля (14 февраля по старому стилю) - великий праздник Сретение Господне. В это время христиане вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки.
Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова - в этот день родители, согласно древнему обычаю, принесли маленького Иисуса в храм, чтобы посвятить сына Богу. Также, по закону Моисея, в качестве дара они принесли двух голубей.
Слово "сретение" в переводе со старославянского языка - это "встреча". Это означает, что в это время произошла встреча Ветхого и Нового Завета, древний мир встретился с христианством.
В храме к семейству подошел старик Симеон, который, по преданию, ждал этой встречи 300 лет. Симеон знал, что на руках у Марии тот самый Мессия: как-то переводя Священное Писание на греческий язык, старец в одной из фраз хотел заменить слово "дева" на "женщина": "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Тогда ему явился Ангел и сказал, что ошибки нет - ведь речь идет о непорочном зачатии, и Симеон сможет сам взять на руки Спасителя. После встречи с Иисусом старец смог покинуть этот мир.
Там же, в церкви, была вдова по имени Анна, которая рассказала горожанам о явлении Мессии. В историю оба вошли как Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.
Праздник 2 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Евфимия Великого. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 января.
О чем говорят приметы на 2 февраля
По приметам дня судят, какой будет весна, в народном календаре 2 февраля - праздник Сретение, время, когда зима встречается с весной:
- если на Сретение оттепель - то и весна будет теплой;
- идет снег - весна будет дождливой и длинной;
- метель 2 февраля - к поздней и холодной весне, а если снег пошел в обед - то будет хороший урожай пшеницы;
- разгулялся сильный ветер - будет урожай фруктов, а если погода спокойная - уродится лен.
В народе есть поговорка о погоде в этот день: "На Сретение солнце на лето, зима на мороз". Но, начиная со Сретения, зима все равно постепенно идет на убыль, а весна, наоборот - набирает силу.
Что нельзя делать 2 февраля
Поскольку Сретение Господне - это большой праздник, то в этот день есть ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать:
- нельзя заниматься тяжелым трудом;
- рукодельничать;
- рубить деревья, работать в огороде;
- выносить мусор.
Запрещается грустить, печалиться, предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем.
Что можно делать 2 февраля
В этот день желательно пойти в храм - там проходят праздничные литургии, помолиться, освятить свечи и воду. В молитвах ко Всевышнему и Деве Марии просят семейного благополучия, здоровья, исцеления больных.
Освящение свечей на Сретение - это старейшая традиция. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ": над свечами произносят молитву, окропляют их святой водой и раздают верующим. Потом такую свечу зажигают дома во время молитвы. Также на Сретение освящают воду - в народе ее считают целебной, якобы она исцеляет от болезней и сглаза.
2 февраля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечает Василий.
Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.