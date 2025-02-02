Дата 2 февраля известна несколькими церковными и светскими праздниками.

В сегодняшнюю дату христиане отмечают большой церковный праздник, а метеорологи будят сурков. Мы подробно рассказали, какой праздник 2 февраля отмечается в Украине и в мире, какие есть народные обычаи дня и как привлечь счастье.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане отмечают большое торжество Сретение Господне, посвященное встрече Иисуса с пророком Симеоном Богоприимцем. По старому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Ефимия Великого.

Ранее мы детально писали, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих и как его стоит встретить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День сурка 2025. Возникшее в США торжество отмечается во всем мире. Наша страна тоже приобщилась к традиции будить сурков от зимней спячки и "спрашивать" у них погоду. Если разбуженный зверек выходит из норы, то весна будет ранней, а если отказывается, то зима продлится ещё 6 недель.

Главным четырехлапым синоптиком Украины считается харьковский сурок Тимка III - именно он предсказывает погоду в последние годы. Впрочем, эксперты по животным отмечают, что из-за слишком теплой зимы зверек спит недостаточно и его прогноз может быть неточным.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились поэт Евгений Гребинка, физик Иван Пулюй, писатель и жертва сталинских репрессий Валерьян Пидмогильный, композитор Виталий Филипенко.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе экологов учрежден 2 февраля праздник День водно-болотных угодий. Цель этого дня - подчеркнуть важность сохранения болот и значение живущих в этом биоме организмов.

Также на международном уровне наступают сегодня праздники День самообновления, День Укулеле, День осведомленности о ревматоидном артрите, День ездовых собак, День отказа от ненужных отношений.

Из выдающихся мировых знаменитостей в сегодняшнюю дату родились писатель Джеймс Джойс, архитектор Якоб ван Кампен, певица Шакира.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Главной народной традицией в праздник сегодня считается освящение свечей в храме. Такие свечки называются "громничными". Если их зажечь дома, то жилье будет защищено от пожара и других природных бедствий. Также на Сретение можно набирать и освящать колодезную воду - после этого она обретет целебные свойства.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запретов дня, стоит помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе. На Сретение нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, уборкой. Запрещено рубить деревья.

Существуют такие погодные приметы этого дня:

если день солнечный, то ждите ранней весны;

чем сильнее дует ветер, тем лучше уродят фрукты;

снег после полудня предвещает холодный и сырой март;

если началась оттепель, то и весна будет жаркой.

Погода 2 января будет холоднее, чем в прошлые дни, но всё же довольно теплой как для зимы. Осадков не ожидается, как и солнца.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 2 февраля отмечается только у Василия.

По старому стилю праздник 2 февраля наступают у обладателей имен Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.

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