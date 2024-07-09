Народный праздник 10 июля известен под названиями Антоний Громоносец, Антоний-рясочник, Самсонов день, Самсон-сеногной.

Православная церковь Украины 10 июля по новому стилю чтит память сорока пяти мучеников из Никополя Армянского, а также преподобного Антония и Силуана Киево-Печерских.

По старому стилю в праздник сегодня вспоминают целителя и чудотворца Самсона Страноприимца. При жизни он был талантливым врачом. Этот народный праздник издавна считается удачным для любого лечения, медицинских операций, оздоровительных процедур. Можно в эту дату прочесть молитвы о здоровье, если в семье есть больные.

В народный праздник 10 июля люди старались сделать доброе дело: угощали путешественников, помогали нищим и сиротам, жертвовали вещи в церковь и на благотворительность, заботились о животных. Примета сегодняшнего дня гласит, что сделанное сегодня добро вернется к человеку в тройном размере.

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Обычно 10 июля стояла мокрая, дождливая погода. Дождя в этот день опасались, поскольку он, по приметам, приведет к гниению сена. Однако такая погода считается удачным для рыбной ловли, поэтому рыбаки отправлялись на водоемы. Кроме рыб с речки также привозили ряску, которую давали в корм домашним птицам.

Если праздник 10 июля был сухим, то все от детей до стариков отправлялись на сенокос. Крестьяне беспокоились, что если не убрать сено в ближайшие дни, то оно сгниет от дождей. Мужчины в этот день косили серпы, топоры и другой инвентарь.

10 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру добрые, сострадательные, искренние. Неконфликтные, но обидчивые и ранимые. Пессимисты. Всегда ожидают худшего, благодаря чему часто избегают неприятностей. Рожденные 10 июля люди способны на искреннюю заботу и бескорыстную помощь.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя сегодня мстить, пакостить, подставлять других людей и желать зла. Злые поступки и помыслы вернутся к вам бумерангом.

Запрещено мусорить, выливать отходы в воду, разводить костер на улице.

Переедать и злоупотреблять алкоголем сегодня - к проблемам с желудком.

Воздержитесь от купания в реке или море. Возрастает риск несчастных случаев на воде.

Нельзя сегодня поднимать чужие предметы с земли, а также примерять чужую одежду и обувь.

Приметы погоды 10 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если прошел дождь, то весь июль будет дождливым.

Река или озеро покрылись ряской - к непогоде.

Очень уродили рябина и калина - к холодной зиме.

Если среди дня не видно на улице пауков, пчел и бабочек, то ждите дождя.

После осадков появилась радуга - к жаркому и засушливому июлю.

Гром во время грозы глухой - непогода затянется надолго, звонкий - дождь скоро закончится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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